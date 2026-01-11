इस तरीके से धोएं अपनी पफर जैकेट, सिकुड़े बिना बनी रहेगी गर्माहट

इस तरीके से धोएं अपनी पफर जैकेट, सिकुड़े बिना बनी रहेगी गर्माहट
क्या है खबर?
पफर जैकेट सर्दियों का खास परिधान है, जो ज्यादातर लोगों की पहली पसंद रहता है। यह जैकेट शरीर को गर्माहट तो देती ही है, साथ ही इसे पहनकर बेहद ट्रेंडी लुक भी मिलता है। ज्यादा पहनने से इस पर धूल जम जाती है और रंग फीका पड़ने लगता है। ऐसे में लोग इसे वाशिंग मशीन में धोने की गलती कर बैठते हैं, जिससे यह खराब हो सकती है। आज हम आपको पफर जैकेट साफ करने के सरल फैशन टिप्स बताएंगे।
#1
लेबल पर लिखे निर्देश पढ़ें
सर्दियों के सभी कपड़ों की तरह पफर जैकेट पर भी एक लेबल लगा होता है। इस पर उसे साफ करने और उसका ध्यान रखने के निर्देश लिखे होते हैं। आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि पता चल सके कि इसे मशीन में धोना सही है या नहीं। लेबल पर ये भी लिखा होगा कि धोते समय पानी का तापमान कितना होना चाहिए और कैसे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर आपको जैकेट सुखाने के निर्देश भी मिल जाएंगे।
#2
धोने से पहले ये काम करें
पफर जैकेट के अंदर पंख या रुई भरी जाती है, जिसकी वजह से वह गर्म रहती है। साथ ही उसमें टोपी और मफलर जैसे अटैचमेंट भी लगे होते हैं। ऐसे में जैकेट धोने से पहले इन अटैचमेंट को जरूर निकाल दें। जैकेट की चेन और बटन बंद कर लें और उसे उल्टा करके साफ करें। इससे जैकेट का बाहरी हिस्सा खराब नहीं होगा और उसके अंदर भरा फाइबर भी ठीक रहेगा।
#3
केवल दागों को साफ करें
अगर आपकी पफर जैकेट पर छोटे-मोटे दाग लग गए हैं तो उसे पूरा न धाएं। आपको जितना हो सके उसे धोने से बचना ही चाहिए। ये दाग जैकेट की ऊपरी सतह पर ही लगते हैं और अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप उन्हें लिक्विड डिटर्जेंट की मदद से साफ कर सकते हैं। ब्रश पर डिटर्जेंट लगाएं और उसे दाग पर हल्के हाथों से घिसें। अब थोड़ा पानी लगाकर दाग को साफ करें और सुखा लें।
#4
मशीन के बजाय हाथ से धोएं
अगर आपकी पफर जैकेट ज्यादा गंदी है तो उसे मशीन में धोने के बजाय हाथ से साफ करें। यह सही तरीका है, जो जैकेट की गर्माहट को बनाए रखेगा और उसका आकार भी खराब नहीं करेगा। एक बड़े टब में ठंडा पानी भरें और उसमें डिटर्जेंट डाल दें। जैकेट को इसमें डालें और धीरे-धीरे हिलाएं। इसे 15 मिनट भीगने दें और निकालकर हल्के हाथ से दबाएं, ताकि पानी निकल जाए। पफर जैकेट को निचोड़ने या मोड़ने की गलती न करें।
#5
ठीक से सुखाएं
जब पफर जैकेट धुल जाए तो उसे सही तरीके से सुखा भी लें। इससे उसका आकार नहीं बिगड़ेगा और गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा। लेबल पर बताए गए तरीके का पालन करते हुए ही जैकेट को सुखाएं। अगर आपकी पफर जैकेट रिंसर में सुखाने के लिए सुरक्षित है तो उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप जैकेट को हैंगर में लटकाकर धूप में भी टांग सकते हैं। हालांकि, इसके दौरान थोड़ी-थोड़ी देर पर धीरे-धीरे उसे दबाकर पानी निकालते रहें।