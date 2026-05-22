भिंडी की चिपचिपाहट कम करने के लिए अपनाएं ये सुझाव, स्वाद भी रहेगा बरकरार

भिंडी एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन इसे पकाते समय अक्सर इसमें चिपचिपाहट आ जाती है। इसकी वजह से इसका स्वाद बिगड़ जाता है। इस चिपचिपाहट का कारण भिंडी में मौजूद एक विशेष प्रोटीन होता है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट (शर्करा) से बना होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप भिंडी की चिपचिपाहट को कम कर सकते हैं और इसके स्वाद को भी बरकरार रख सकते हैं।

#1 सही समय पर काटें भिंडी को हमेशा पकाने से तुरंत पहले ही काट लें। अगर आप भिंडी को पहले से काटकर रख देते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन बाहर निकल आता है, जिससे चिपचिपाहट और बढ़ जाती है। इसलिए, हमेशा भिंडी को पकाने से ठीक पहले ही काटें और छोटे-छोटे टुकड़ों में ही काटें। इससे भिंडी की ताजगी बनी रहती है और उसमें मौजूद प्रोटीन भी कम हो जाता है, जिससे चिपचिपाहट नहीं होती।

#2 नमक का करें इस्तेमाल भिंडी को पकाने से पहले उसमें थोड़ा नमक लगाएं। नमक प्रोटीन को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके लिए भिंडी को काटकर नमक लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे भिंडी की चिपचिपाहट कम हो जाएगी और उसका स्वाद भी बेहतर होगा। नमक लगाने से भिंडी की ताजगी बनी रहती है और उसमें मौजूद प्रोटीन भी कम हो जाता है, जिससे चिपचिपाहट नहीं होती। ध्यान रहे कि पकाते समय नमक की मात्रा कम रखें।

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#3 तेल का सही प्रयोग करें भिंडी को पकाते समय सही मात्रा में तेल का उपयोग करें। ज्यादा तेल डालने से भी चिपचिपाहट बढ़ सकती है। इसलिए, थोड़ी मात्रा में ही तेल डालें और धीमी आंच पर पकाएं। इससे भिंडी का स्वाद भी बेहतर होगा और उसमें मौजूद प्रोटीन भी कम हो जाएगा। सही मात्रा में तेल डालने से भिंडी की ताजगी बनी रहती है और उसका स्वाद भी बढ़िया रहेगा। ध्यान रखें कि भिंडी को हल्का सुनहरा होने तक पकाना चाहिए।

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#4 धीमी आंच पर पकाएं भिंडी को हमेशा धीमी आंच पर पकाएं, ताकि उसमें मौजूद प्रोटीन अच्छे से निकल सके और चिपचिपाहट कम हो सके। धीमी आंच पर पकाने से भिंडी का स्वाद भी बढ़िया रहेगा और उसमें मौजूद प्रोटीन भी कम होगा। इसके अलावा धीमी आंच पर पकाने से भिंडी की ताजगी बनी रहती है और उसका स्वाद भी बेहतर होता है। इस तरह आप बिना किसी चिपचिपाहट के स्वादिष्ट भिंडी बना सकते हैं।