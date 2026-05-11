सब्जी में ज्यादा तेल पड़ गया है? इन 5 तरीकों के जरिए कर सकते हैं कम

ज्यादा तेल वाली सब्जी न सिर्फ स्वाद को प्रभावित करती है, बल्कि सेहत पर भी बुरा असर डाल सकती है। अगर आप भी सब्जी में ज्यादा तेल पड़ने की समस्या से परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप इसे आसानी से कम कर सकते हैं। इन तरीकों की मदद से आप अपनी सब्जी का स्वाद बढ़ा सकते हैं और इसे ज्यादा तैलीय होने से बचा सकते हैं।

#1 आलू का करें इस्तेमाल अगर सब्जी में गलती से ज्यादा तेल डल गया है तो आप उसमें आलू का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आलू को आधा काटकर सब्जी में डाल दें। आलू तेल को अपने अंदर सोख लेगा और आपकी सब्जी का स्वाद भी खराब नहीं होगा। आप चाहें तो आलू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सब्जी का स्वाद भी बना रहेगा और अतिरिक्त तेल भी सोख लिया जाएगा।

#2 चावल या रोटी के साथ परोसें अगर आप चाहें तो सब्जी को चावल या रोटी के साथ परोस सकते हैं। इससे अधिक तेल का असर कम हो जाएगा और आपकी प्लेट में संतुलित भोजन मिलेगा। चावल या रोटी के साथ खाने से न केवल पेट भरा रहेगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा यह तरीका आपके खाने का स्वाद बढ़ाने में भी मदद करेगा और आप अपनी सब्जी का आनंद ले सकेंगे।

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#3 बेसन का करें उपयोग बेसन एक ऐसी सामग्री है, जो सब्जी में मौजूद अतिरिक्त तेल को सोख सकता है। इसके लिए आप बेसन को थोड़ा-सा भूनकर सब्जी में मिला सकते हैं। इससे न केवल सब्जी का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि अतिरिक्त तेल भी सोख लिया जाएगा। इसके अलावा बेसन से सब्जी में एक खास स्वाद भी आएगा, जो इसे और भी लाजवाब बना देगा। यह तरीका आपके खाने का आनंद बढ़ाने में मदद करेगा और आप अपनी सब्जी का पूरा मजा ले सकेंगे।

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#4 दही भी आएगा काम दही एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जो सब्जी में मौजूद अतिरिक्त तेल को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए आप थोड़े-से दही को फेंटकर सब्जी में मिला दें और अच्छी तरह मिलाएं। इससे न केवल सब्जी का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि अतिरिक्त तेल भी कम हो जाएगा। दही से सब्जी में एक खासा स्वाद भी आएगा, जो इसे और भी लाजवाब बना देगा। इस तरीके से आप अपनी सब्जी का पूरा मजा ले सकते हैं।