लकड़ी के फर्नीचर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

लकड़ी का फर्नीचर घर की सुंदरता को बढ़ाता है, लेकिन यह नाजुक भी होता है। अक्सर छोटे-छोटे नुकसान इसे बेकार बना सकते हैं। सही देखभाल और रखरखाव से आप अपने लकड़ी के फर्नीचर को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने लकड़ी के फर्नीचर को नई तरह से बनाए रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने फर्नीचर की उम्र बढ़ा सकते हैं।

#1 धूप से बचाएं लकड़ी का फर्नीचर सूरज की सीधी रोशनी में रखने से उसका रंग फीका पड़ सकता है और वह खराब हो सकता है। इसलिए अपने फर्नीचर को धूप से बचाकर रखें। अगर संभव हो तो पर्दे या खिड़की के कवर का उपयोग करें ताकि सूरज की रोशनी सीधे न पड़े। इसके अलावा अगर आपके फर्नीचर पर धूल जम गई है तो उसे साफ करने के लिए मुलायम कपड़े का उपयोग करें।

#2 नमी से रखें दूर लकड़ी नमी से बहुत जल्दी खराब हो जाती है इसलिए उसे हमेशा सूखे स्थान पर रखें। बाथरूम या रसोई जैसे नमी वाले स्थानों में लकड़ी के फर्नीचर न रखें। इसके अलावा नमी वाले स्थानों पर फर्नीचर रखने से उसमें फफूंदी लग सकती है और उसकी चमक भी चली जाती है। इसलिए फर्नीचर रखने वाले स्थानों पर नमी नहीं होनी चाहिए ताकि आपका फर्नीचर लंबे समय तक सही रहे और उसकी चमक भी बनी रहे।

#3 नियमित सफाई करें लकड़ी के फर्नीचर को नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मुलायम कपड़े का उपयोग कर सकते हैं या हल्के साबुन और पानी का मिश्रण बना सकते हैं। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे लकड़ी फूल सकती है। इसके अलावा फर्नीचर पर लगे धब्बों को तुरंत साफ करें ताकि वे स्थायी न हो सकें। इससे आपका फर्नीचर हमेशा नया जैसा दिखेगा और उसकी उम्र भी बढ़ेगी।

#4 खरोंच से बचाएं खरोंच लकड़ी के फर्नीचर को खराब कर सकती हैं इसलिए हमेशा सावधानी बरतें जैसे कि तिखे किनारों वाले सामानों को सीधे फर्नीचर पर न रखें। इसके अलावा अगर कोई खरोंच लग जाए तो उसे तुरंत हल्के साबुन पानी मिश्रण से साफ करें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। इससे खरोंच हट जाएगी और फर्नीचर की चमक भी बनी रहेगी। इस प्रकार इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने लकड़ी के फर्नीचर को नई तरह से बनाए रख सकते हैं।