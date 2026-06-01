बच्चों को धूल भरी आंधी से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

धूल भरी आंधी एक प्राकृतिक आपदा है, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है। इस दौरान बच्चों के फेफड़ों पर धूल कण का गहरा असर पड़ता है। इसके कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों को धूल भरी आंधी से सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें जब मौसम विभाग धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी करें तो अपने बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें। धूल भरी आंधी के दौरान घर पर रहना सबसे सुरक्षित होता है। अगर बच्चे बाहर खेलने की जिद करें तो उन्हें समझाएं कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और उन्हें घर के अंदर ही खेलने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा उन्हें टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर के सामने बैठाकर कुछ खेलाएं।

#2 घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें धूल भरी आंधी के दौरान अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों को पूरी तरह से बंद रखें। इससे घर के अंदर धूल के कण नहीं घुसेंगे और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अगर संभव हो तो खिड़कियों पर जाली लगवाएं ताकि ताजा हवा आती रहे, लेकिन धूल न घुसे। इसके अलावा घर के अंदर पंखे का इस्तेमाल करें ताकि हवा भी मिलती रहे और धूल भरे कण भी बाहर रहें।

Advertisement

#3 बच्चों को मास्क पहनाएं अगर आपके बच्चे बाहर जाने पर मजबूर हैं तो उन्हें मास्क पहनाना न भूलें। मास्क न केवल धूल कणों से बचाते हैं बल्कि फेफड़ों को भी सुरक्षित रखते हैं। बाजार में कई प्रकार के मास्क उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने बजट और जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ऐसे मास्क का चयन करें, जो सबसे प्रभावी होते हैं और धूल के कणों को रोकने में मदद करते हैं।

Advertisement

#4 शरीर में पानी की कमी न होने दें बच्चों के शरीर में पानी की कमी न होने दें ताकि उनका शरीर धूल कणों के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। उन्हें खूब पानी पिलाएं और फल-जूस जैसे तरल पदार्थ दें। इसके अलावा उन्हें तरबूज, खरबूज जैसी ताजे फलों का सेवन कराएं, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ हाइड्रेशन भी बनाए रखते हैं। इससे उनके शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी और वे धूल भरी आंधी के प्रभाव से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे।