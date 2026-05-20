पसीने की दुर्गंध से छुटकारा चाहते हैं? आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

पसीने की दुर्गंध एक आम समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। यह समस्या खासतौर पर गर्मियों में अधिक होती है। पसीने की बदबू का कारण बैक्टीरिया होते हैं, जो पसीने के साथ मिलकर बदबू पैदा करते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और ताजगी महसूस कर सकते हैं।

#1 नींबू का रस है प्रभावी नींबू का रस एक प्राकृतिक उपाय है, जो बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में नींबू का रस निकालें और रूई की मदद से उसे अपनी हथेलियों और पैरों पर लगाएं। इसे 10-15 मिनट तक सूखने दें, फिर पानी से धो लें। यह नुस्खा न केवल बदबू को खत्म करता है, बल्कि आपकी त्वचा को ताजगी भी देता है। नियमित उपयोग से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।

#2 सेब का सिरका भी है असरदार सेब का सिरका त्वचा के संतुलन को बनाए रखता है और बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सेब का सिरका मिलाएं, फिर इसे अपनी हथेलियों और पैरों पर छिड़कें। कुछ देर सूखने दें और फिर किसी पाउडर या क्रीम से पसीने को सोखने वाले पाउडर या क्रीम लगाएं।

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#3 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक उपाय है, जो गंध को सोख लेता है और त्वचा को सूखा रखता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा अपने हाथों और पैरों पर लगाएं, फिर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे धो लें या किसी पाउडर या क्रीम से पसीने को सोखने वाले पाउडर या क्रीम लगाएं। यह नुस्खा आपकी त्वचा को ताजगी भी देता है।

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#4 नारियल तेल भी है फायदेमंद नारियल तेल में ऐसे तत्व होते हैं, जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और त्वचा को नम रखते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी मात्रा में नारियल तेल अपनी हथेलियों और पैरों पर लगाएं, फिर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे धो लें या किसी पाउडर या क्रीम से पसीने को सोखने वाले पाउडर या क्रीम लगाएं।