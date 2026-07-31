घर का बना नींबू का अचार जल्दी न हो जाए खराब, इन 5 बातों का रखें ध्यान

नींबू का अचार बनाने के बाद उसे धूप में रखना अच्छा तरीका हो सकता है, ताकि उसमें मौजूद तेल अच्छे से मिल जाएं और उसका स्वाद बेहतरीन हो जाए।

अचार को रोजाना पलटें, ताकि हर हिस्से पर धूप लगे और उसमें नमी न रहे। धूप में रखने से अचार लंबे समय तक ताजा रहेगा और उसका स्वाद भी बना रहेगा।

इसके अलावा धूप से अचार की बनावट भी बेहतर होती है और वह जल्दी खराब नहीं होता।