घर का बना नींबू का अचार जल्दी न हो जाए खराब, इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
अचार भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है। खासकर नींबू का अचार, जिसका स्वाद खाने को खास बना देता है। हालांकि, कई बार इसे बनाते समय या स्टोर करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे अचार जल्दी खराब हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, जिनसे आप अपने नींबू के अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसका असली स्वाद बना रह सकेगा।
#1
साफ और सूखे बर्तन का करें इस्तेमाल
नींबू का अचार बनाने और स्टोर करते समय सबसे जरूरी है कि आप साफ और सूखे बर्तन का इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की गंदगी या नमी अचार को खराब कर सकती है।
इसलिए, हमेशा अचार को स्टोर करने वाले कंटेनर को गर्म पानी से धोकर सुखाएं और फिर उसमें अचार डालें।
इसके अलावा अचार निकालते समय भी सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें, ताकि नमी न जाए और अचार लंबे समय तक टिक सके।
#2
सही मात्रा में मसालों का करें उपयोग
नींबू के अचार में मसालों का सही अनुपात बहुत जरूरी होता है। अधिक मसाले डालने से अचार का स्वाद बिगड़ सकता है और कम मसाले डालने से उसका स्वाद फीका पड़ सकता है।
इसलिए, मसालों का सही अनुपात बनाए रखें। आमतौर पर हल्दी, सौंफ, सरसों के बीज, मेथी और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
इनका सही मिश्रण आपके अचार को बेहतरीन बनाएगा और उसका स्वाद भी बनाए रखेगा।
#3
धूप में रखें
नींबू का अचार बनाने के बाद उसे धूप में रखना अच्छा तरीका हो सकता है, ताकि उसमें मौजूद तेल अच्छे से मिल जाएं और उसका स्वाद बेहतरीन हो जाए।
अचार को रोजाना पलटें, ताकि हर हिस्से पर धूप लगे और उसमें नमी न रहे। धूप में रखने से अचार लंबे समय तक ताजा रहेगा और उसका स्वाद भी बना रहेगा।
इसके अलावा धूप से अचार की बनावट भी बेहतर होती है और वह जल्दी खराब नहीं होता।
#4
तेल का सही मात्रा में करें उपयोग
अचार बनाने के लिए तेल का सही मात्रा में उपयोग करना जरूरी है। अधिक तेल डालने से अचार तैलीय हो सकता है, जबकि कम तेल डालने से वह सूखा लग सकता है।
सरसों का तेल सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि यह लंबे समय तक टिकाऊ रहता है और अचार को खराब होने से बचाता है।
सही मात्रा में तेल डालकर आप अपने नींबू के अचार को बेहतरीन बना सकते हैं।
#5
समय-समय पर जांचते रहें
अपने नींबू के अचार को समय-समय पर जांचते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की खराबी का समय पर पता चल सके। अगर आपको लगे कि कोई हिस्सा खराब हो रहा है तो तुरंत उसे निकाल दें, ताकि पूरा अचार सुरक्षित रहे।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर के बने नींबू के अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसका असली स्वाद बनाए रख सकते हैं।