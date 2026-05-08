रखे-रखे काले पड़ जाते हैं केले? इन 5 तरीकों से उन्हें रख सकेंगे ताजा

केला एक पौष्टिक फल है, लेकिन इसे खरीदने के बाद यह जल्दी ही काला पड़ने लगता है। केले का काला पड़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें एथिलीन गैस का अहम योगदान होता है। हालांकि, हम इस प्रक्रिया को धीमा करने के लिए कुछ सरल और असरदार तरीके अपना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिनसे आप केलों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं और उनकी गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं।

#1 ठंडी जगह पर रखें केलों को हमेशा ठंडी जगह पर रखना चाहिए, ताकि वे जल्दी न पकें और लंबे समय तक ताजे रहें। गर्म माहौल में एथिलीन गैस का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे केले जल्दी पक जाते हैं और काले हो जाते हैं। इसलिए, केलों को ठंडी जगह पर रखने से उनकी उम्र बढ़ती है और वे अधिक समय तक खाने योग्य रहते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें फ्रिज में रख दें।

#2 प्लास्टिक बैग से बचें प्लास्टिक बैग में रखने से केले जल्दी खराब हो सकते हैं। प्लास्टिक हवा को आर-पार नहीं होने देती, जिससे नमी जमा होती है और फफूंदी लग सकती है। इसलिए, केले खरीदने के बाद उन्हें किसी ऐसे कंटेनर में रखें, जिसमें हवा आ सके। आप जालीदार टोकरी या कागज के थैले में उन्हें रख सकते हैं। इससे केले ताजे रहेंगे और जल्दी खराब नहीं होंगे। इस तरह आप अपने केले को लंबे समय तक खाने योग्य बना सकते हैं।

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#3 अन्य फलों से दूर रखें आपको केलों को हमेशा अन्य फलों से दूर ही रखना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि सेब और नाशपाती जैसे कई फल भी एथिलीन गैस का उत्पादन करते हैं। इससे इस गैस की मात्रा ज्यादा हो सकती है और ये केले को जल्दी पका सकती है। अगर आप केले को अन्य फलों के पास रखेंगे तो वे जल्दी पक जाएंगे। बेहतर होगा कि आप केलों को अलग स्थान पर रखें, ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे और वे लंबे समय तक ताजे रहें।

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#4 छिलका न उतारें केले का छिलका उतारने से उनमें मौजूद एथिलीन गैस जल्दी निकल जाती है, जिससे वे जल्दी काले पड़ सकते हैं। इसलिए, हमेशा केलों को छिलके सहित ही रखें, ताकि एथिलीन गैस बाहर न निकल सके और वे लंबे समय तक ताजे रहें। इस तरह आप अपने केलों को अधिक समय तक खाने योग्य बना सकते हैं और उनकी गुणवत्ता बनी रहती है। जब केला खाना हो, केवल तभी उसे छीलना चाहिए।