मानसून के आगमन से पहले कर लें ये तैयारियां, आपको नहीं होगी कोई परेशानी

मानसून की बारिश गर्मियों के बाद आने वाली गर्मी और उमस को दूर कर देती है। हालांकि, यह मौसम बीमारियों के साथ-साथ कई तरह की समस्याओं का कारण भी बन सकता है। ऐसे में इस मौसम के लिए खुद को तैयार करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मानसून के टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून में सुरक्षित रह सकते हैं और बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं।

#1 खान-पान का रखें खास ख्याल मानसून के दौरान खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में पत्तेदार सब्जियों और सलाद का सेवन न करें। इसके अलावा ताजे और साफ-सुथरे खाद्य पदार्थों का सेवन करें और घर का बना खाना ही खाएं। इसके साथ ही पानी को उबालकर पिएं और पानी को छानकर भी पीएं। साथ ही पानी का सेवन बढ़ा दें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।

#2 संक्रमण से बचने के लिए बरतें सावधानियां मानसून में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, खुद को बीमारियों से बचाकर रखना जरूरी है। इसके लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं या फिर अल्कोहल युक्त हाथ साफ करने वाले पदार्थ का उपयोग करें। इसके अलावा खाने से पहले और बाथरूम का उपयोग करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं। साथ ही किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। मानसून में बीमारियों के लक्षणों को पहचानें और सावधानी बरतें।

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#3 कपड़े और घर को साफ-सुथरा रखें मानसून में कपड़े और घर में नमी रह जाती है, जो कीटाणुओं और फंगस के विकास के लिए सही स्थिति प्रदान करती है। इसलिए, अपने कपड़े और घर को साफ-सुथरा रखें। इसके लिए कपड़े धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सूखाएं और स्टोर करने से पहले पूरी तरह से सूखने दें। इसके अलावा घर में नमी न रहे, इसके लिए हफ्ते में एक बार घर को अच्छे से साफ करें।

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#4 बारिश के दौरान बाहर निकलने से बचें मानसून में बारिश के दौरान बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इस दौरान फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। अगर किसी कारणवश घर से बाहर निकलना जरूरी है तो छाता और पानी से बचाने वाले जूते पहनकर ही घर से बाहर निकलें। साथ ही अपने साथ एक हाथ साफ करने वाला पदार्थ और पानी की बोतल रखें। बारिश के दौरान सतर्कता बरतें और सुरक्षित रहें।