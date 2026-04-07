टैटू बनवाते समय होता है काफी दर्द? कम करने के लिए अपनाएं ये सुझाव

आजकल टैटू बनवाना एक आम बात हो गई है। हालांकि, हर बार इस प्रक्रिया के दौरान दर्द होता ही है। खासकर अगर आपकी दर्द सहने की क्षमता कम है तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप टैटू बनवाते समय होने वाले दर्द को कम कर सकते हैं और बेहतर महसूस कर सकते हैं। इन्हें टैटू बनवाने जाने से पहले जरूर याद रखें।

#1 सही समय चुनें टैटू बनवाने का समय बहुत जरूरी होता है। सुबह-सुबह या दोपहर के समय टैटू बनवाना बेहतर होता है, क्योंकि इस समय आपके शरीर में ताकत ज्यादा होती है। इसके अलावा इस समय तापमान भी कम होता है, जिससे आपको कम पसीना आएगा और दर्द भी कम होगा। इस समय आप ज्यादा आरामदायक महसूस करेंगे। इसलिए, अपने टैटू के लिए सही समय चुनना बहुत जरूरी है, ताकि आपका अनुभव बेहतर हो।

#2 दर्द निवारक का उपयोग करें टैटू बनवाने से पहले कुछ दर्द कम करने वाली दवा लेना फायदेमंद हो सकता है। ये दवाइयां दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं या हिस्से को सुन्न कर सकती हैं। हालांकि, इनका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें और निर्धारित मात्रा में ही लें। इसके अलावा आप टैटू कलाकार से भी पूछ सकते हैं कि कौन-सी दवा लेना सही रहेगा। इससे आप बिना किसी चिंता के अपने टैटू के अनुभव को आरामदायक बना सकते हैं।

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#3 गहरी सांस लें और ध्यान लगाएं जब भी आपको लगे कि टैटू बनवाते समय दर्द हो रहा है तो गहरी सांस लें और ध्यान लगाएं। यह आपकी मानसिक स्थिति को शांत करने में मदद करेगा और दर्द को सहन करने की क्षमता बढ़ाएगा। आप अपने मनपसंद गाने सुन सकते हैं या कोई ध्यान मंत्र जप सकते हैं, जिससे आपका मन शांत रहेगा और आप दर्द को बेहतर तरीके से झेल पाएंगे। इसके अलावा बातें करने से भी आपका ध्यान दर्द से हट जाएगा।

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#4 सही आहार लें टैटू बनवाने से पहले और बाद में सही खाना बहुत जरूरी है। ऐसा खाना, जिसमें विटामिन-C, विटामिन-E और प्रोटीन हो, वह आपके शरीर को ताकत देगा और रिकवरी प्रक्रिया को तेज करेगा। साथ ही पानी पीना भी जरूरी है, ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ रहे। इसके अलावा ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करें, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और दर्द भी कम होगा। इस तरह सही आहार लेने से आपका टैटू बनाने का अनुभव बेहतर होगा।