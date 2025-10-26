पूरे दिन कंसीलर को बरकरार रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

कंसीलर एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है, जो आंखों के काले घेरे, मुंहासों और अन्य असमानताओं को छुपाने में मदद करता है। हालांकि, कई बार यह जल्दी फीका हो जाता है या फैल जाता है, जिससे हमारा लुक बिगड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कंसीलर को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं और पूरे दिन ताजा दिख सकते हैं।

#1 बेस को मजबूत करें प्राइमर का उपयोग करने से आपके मेकअप की नींव मजबूत होती है। यह त्वचा को चिकना बनाता है और कंसीलर को सही जगह पर सेट करता है। इसके अलावा प्राइमर त्वचा की अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है, जिससे कंसीलर जल्दी नहीं फिसलता। प्राइमर लगाने के बाद थोड़ा इंतजार करें ताकि वह अच्छी तरह से त्वचा में समा जाए, फिर कंसीलर लगाएं। इससे आपका मेकअप पूरे दिन ताजा दिखेगा और लंबे समय तक चलेगा।

#2 सही रंग का चयन कंसीलर चुनते समय अपने त्वचा के रंग और टोन का ध्यान रखें। अगर आपकी त्वचा गहरी है तो थोड़े पीले या नारंगी टोन वाला कंसीलर चुनें, जो काले घेरे को छुपाने में मदद करेगा, वहीं अगर आपकी त्वचा हल्की है तो हल्के गुलाबी या बेज टोन वाला कंसीलर बेहतर रहेगा। सही रंग चुनने से आपका मेकअप प्राकृतिक लगेगा और कंसीलर अच्छे से सेट होगा, जिससे वह लंबे समय तक बरकरार रहेगा।

#3 पाउडर का उपयोग कंसीलर लगाने के बाद फिक्सिंग पाउडर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। यह पाउडर कंसीलर को सेट करता है और उसे फैलने से रोकता है। फिक्सिंग पाउडर लगाने से आपकी आंखों के नीचे की त्वचा सूखी रहती है, जिससे मेकअप लंबे समय तक बरकरार रहता है। इसके अलावा फिक्सिंग पाउडर चेहरे की अतिरिक्त तेल को भी नियंत्रित करता है, जिससे आपका लुक पूरा दिन ताजा और सही बना रहता है।

#4 स्प्रे का उपयोग करें मेकअप सेटिंग स्प्रे आपके पूरे चेहरे के मेकअप को सेट करने में मदद करता है। इसे लगाने से आपके चेहरे का मेकअप धुंधला नहीं होता और कंसीलर भी अपनी जगह पर बना रहता है। मेकअप करने के बाद चेहरे पर हल्का-सा मेकअप सेटिंग स्प्रे छिड़कें ताकि आपका लुक पूरा दिन ताजा दिखे। यह स्प्रे न केवल आपके मेकअप को सेट करता है बल्कि उसे लंबे समय तक बरकरार भी रखता है।