व्रत के दौरान साबुदाना वड़े कुरकुरे नहीं बन रहे? इन बातों का रखें खास ध्यान

साबुदाना वड़े एक लोकप्रिय नाश्ता है, जो उपवास या व्रत के दौरान बनाया जाता है। इसे बनाने में साबुदाना, आलू और मूंगफली का उपयोग होता है। हालांकि, कई बार यह समस्या आती है कि वड़े अच्छी तरह से कुरकुरे नहीं बन पाते हैं। ऐसा अक्सर गलत सामग्री के उपयोग या गलत विधि अपनाने के कारण होता है। आइए जानते हैं कि वड़े को कुरकुरा बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए।

#1 साबुदाना को ठीक से भिगोना है जरूरी साबुदाना वड़े बनाने के लिए साबुदाना को ठीक से भिगोना बहुत जरूरी है। साबुदाना को कम से कम 6-8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना चाहिए, ताकि वह पूरी तरह से फूल जाए। अगर आप जल्दी में बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगोएं, फिर उसे छानकर 10 मिनट के लिए ढककर रखें। इससे साबुदाना नरम और फूल जाएगा, जिससे वड़े कुरकुरे बनेंगे।

#2 सही से करें आलू का उपयोग वड़े बनाने के लिए आलू का उपयोग भी बहुत जरूरी है। अगर आप उबले हुए आलू का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें पहले अच्छे से मैश करें और फिर मिश्रण में मिलाएं। इसके अलावा अगर आप पहले से उबले आलू का उपयोग कर रहे हैं तो उसे कद्दूकस करके पानी न डालें, बल्कि उसे सूखा कर लें। इससे वड़ों का स्वाद बढ़ेगा और वे कुरकुरे बनेंगे। बहुत पुराने उबले हुए आलू इस्तेमाल करने से बचें।

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#3 मूंगफली की मात्रा का रखें ध्यान मूंगफली वड़ों को एक खास स्वाद देती है और इन्हें कुरकुरा बनाने में मदद करती है। हालांकि, ध्यान रखें कि मूंगफली का उपयोग सही मात्रा में हो। ज्यादा मूंगफली डालने से मिश्रण गीला हो सकता है, जिससे वड़े टूट सकते हैं। इसलिए, सही मात्रा में ही मूंगफली का उपयोग करें। इसके अलावा मूंगफली को दरदरा पीसें, ताकि उसका स्वाद अच्छे से मिश्रण में मिल सके।

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#4 तेल का तापमान रखें सही वड़े बनाने के लिए तेल का तापमान भी बहुत जरूरी है। अगर तेल गर्म होगा तो वड़े जल्दी से पकेंगे और कुरकुरे बनेंगे। वहीं अगर तेल कम गर्म होगा तो वड़े तेल सोख लेंगे और चिकनाई वाले हो जाएंगे। इसलिए, मध्यम आंच पर तेल गर्म करें और जब वह अच्छे से गर्म हो जाए तो वड़ों को उसमें डालें। इसके अलावा ध्यान रखें कि वड़ों को तलते समय तेल ज्यादा न भरे, जिससे वे एक-दूसरे से चिपके नहीं।