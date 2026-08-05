लव हैंडल्स से छुटकारा चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

तनाव भी लव हैंडल्स बढ़ाने का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कुछ विशेष हार्मोन रिलीज करता है, जो पेट की चर्बी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।

ध्यान, योग या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का अभ्यास करें, ताकि आपका मन शांत रहे और आप तनाव मुक्त रह सकें।

इसके अलावा नियमित रूप से अच्छी नींद लें, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके।