लव हैंडल्स से छुटकारा चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
लव हैंडल्स कमर के आस-पास की अतिरिक्त चर्बी को कहा जाता है। यह आमतौर पर मोटापे का संकेत माना जाता है। यह समस्या केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास पर भी असर डालती है। लव हैंडल्स को कम करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप लव हैंडल्स से छुटकारा पा सकते हैं।
#1
खाने की आदतों में बदलाव करें
लव हैंडल्स से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले अपनी खाने की आदतों में बदलाव करना जरूरी है। तली-भुनी चीजों और मीठे खाद्य पदार्थों से दूरी बनाएं।
इसके बजाय फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त आहार को प्राथमिकता दें। पानी का सेवन बढ़ाएं और मीठे पेय से बचें।
इसके अलावा नियमित रूप से पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जो आपके शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स प्रदान करें।
#2
नियमित एक्सरसाइज करें
नियमित एक्सरसाइज लव हैंडल्स कम करने में मदद कर सकती है। दिल को स्वस्थ रखने वाली एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना या तैराकी आपके शरीर की चर्बी घटाने में मदद करती हैं।
इसके अलावा पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज भी करें, जैसे कि प्लैंक, क्रंचेस और लेग रेज।
सप्ताह में कम से कम 150 मिनट तक एक्सरसाइज करें, ताकि आपका चयापचय तेज हो सके और अतिरिक्त चर्बी घट सके।
#3
तनाव को नियंत्रित करें
तनाव भी लव हैंडल्स बढ़ाने का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कुछ विशेष हार्मोन रिलीज करता है, जो पेट की चर्बी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।
ध्यान, योग या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का अभ्यास करें, ताकि आपका मन शांत रहे और आप तनाव मुक्त रह सकें।
इसके अलावा नियमित रूप से अच्छी नींद लें, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके।
#4
पर्याप्त नींद लें
पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। जब हम ठीक से सोते नहीं हैं तो हमारे शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है, जिससे भूख बढ़ती है और हम ज्यादा खाते हैं।
इसलिए, हर रात 7-8 घंटे की नींद लें, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके और आपका चयापचय सामान्य बना रहे।
इसके अलावा सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखने से बचें, ताकि आपकी नींद अच्छी हो सके।
#5
पानी ज्यादा पिएं
शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं, ताकि आपका पाचन तंत्र सही रहे और विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सकें।
इसके अलावा खाना खाने से पहले एक गिलास पानी पीने की आदत डालें, जिससे भूख कम लगेगी और आप ज्यादा खाने से बच सकेंगे।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने लव हैंडल्स कम कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।