आलोचना को बिना बुरा माने सुनने और स्वीकार करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

आलोचना सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। सबसे पहले गहरी सांस लें और खुद को शांत करें।

इससे आपका मन शांत रहेगा और आप बेहतर तरीके से सोच सकेंगे। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो सकते हैं और स्थिति बिगड़ सकती है।

इसलिए, पहले खुद को संभालें और फिर सोच-समझकर जवाब दें। इससे न केवल आपकी सोच स्पष्ट होगी, बल्कि आप अधिक संतुलित और सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दे पाएंगे।