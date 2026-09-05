किसी से अपनी तारीफ सुनने पर हो जाते हैं असहज? ऐसे कर सकेंगे अच्छी तरह स्वीकार
क्या है खबर?
किसी से अपनी तारीफ सुनना एक सुखद अनुभव है, लेकिन कई लोग इसे लेकर असहज महसूस करते हैं। यह सामान्य है कि हम अपनी तारीफ सुनने पर झिझक जाते हैं या उसे स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनकी मदद से आप तारीफ को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे और इसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर बना सकेंगे। इससे आपकी छवि लोगों की नजरों में अच्छी होगी और आप आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।
#1
तारीफ को स्वीकार करें
जब कोई आपकी तारीफ करता है तो सबसे पहले इसे ध्यान से सुनें और उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। इससे आपको अपनी तारीफ को बेहतर तरीके से महसूस करने में मदद मिलेगी।
ध्यान देने से आप यह भी जान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी किस बात को सराह रहा है और क्यों। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप अपनी तारीफ को अधिक प्रभावी तरीके से स्वीकार कर पाएंगे।
#2
आंखों में आंखें डालकर बात करें
जब कोई आपकी तारीफ कर रहा हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि सामने वाले को भी लगेगा कि आप उसकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं।
आंखों में आंखें डालकर बात करने से आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त करने में मदद मिलेगी और आप अधिक सहज महसूस करेंगे।
यह तरीका आपकी बातचीत को अधिक प्रभावी और सकारात्मक बनाएगा।
#3
धन्यवाद कहना न भूलें
तारीफ सुनने पर सबसे जरूरी है धन्यवाद कहना। इससे सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि आप उसकी बातों को अहमियत देते हैं और उसकी मेहनत की सराहना करते हैं।
धन्यवाद कहने से आपकी विनम्रता भी झलकती है और आप अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं। इससे आपकी तारीफ स्वीकार करने की प्रक्रिया भी सरल हो जाती है और आप अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं।
#4
सकारात्मक प्रतिक्रिया दें
तारीफ सुनने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी होता है। इससे न केवल आपकी विनम्रता झलकती है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा महसूस होता है।
सकारात्मक प्रतिक्रिया देने से आपकी तारीफ स्वीकार करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और आप अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं। इसके अलावा यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है और आप अपनी तारीफ को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
#5
खुद को पहचानें
अपनी तारीफ को समझने के लिए खुद का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी खासियत क्या है और क्यों लोग आपको सराहते हैं।
खुद को पहचानने से आप अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानकर उन्हें और भी निखार सकते हैं।