तारीफ स्वीकार करने के तरीके

किसी से अपनी तारीफ सुनने पर हो जाते हैं असहज? ऐसे कर सकेंगे अच्छी तरह स्वीकार

लेखन सयाली 10:10 am Sep 05, 202610:10 am

क्या है खबर?

किसी से अपनी तारीफ सुनना एक सुखद अनुभव है, लेकिन कई लोग इसे लेकर असहज महसूस करते हैं। यह सामान्य है कि हम अपनी तारीफ सुनने पर झिझक जाते हैं या उसे स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनकी मदद से आप तारीफ को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे और इसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर बना सकेंगे। इससे आपकी छवि लोगों की नजरों में अच्छी होगी और आप आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।