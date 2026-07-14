बिना किसी झिझक के 'न' कहने की कला सीखने के लिए अपनाएं ये 5 प्रभावी सुझाव

जब आप किसी को 'न' कहें तो साफ-साफ बात करना बहुत जरूरी है। आपको यह बताना चाहिए कि आप क्यों नहीं कर सकते या क्यों नहीं करना चाहते।

इससे सामने वाले व्यक्ति को आपके निर्णय का कारण समझने में मदद मिलेगी और वह आपकी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएगा।

उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, "मुझे खेद है, लेकिन मैं इस समय यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पहले से ही कुछ अन्य काम हैं।"