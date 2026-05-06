मानसून के दौरान अपने घर को सूखा रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

मानसून के दौरान बारिश का पानी घर के अंदर घुसना एक आम समस्या है। यह न केवल आपके घर की संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसलिए इस मौसम में घर को ठीक से तैयार करना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को बारिश के पानी से सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 छत को ठीक से जांचें मानसून से पहले अपनी छत की अच्छी तरह से जांच करें। अगर वहां कोई दरार या छेद हो तो उन्हें तुरंत भर दें। इसके लिए आप सीमेंट और बालू का मिश्रण तैयार करके उसे छत पर लगाएं। इसके अलावा छत पर पानी जमा न होने दें और नियमित रूप से उसे साफ रखें। इससे बारिश का पानी आपके घर के अंदर नहीं आएगा और आपकी छत भी सुरक्षित रहेगी।

#2 खिड़कियों और दरवाजों को बंद करें खिड़कियों और दरवाजों के किनारों पर अक्सर छोटे-छोटे गैप हो जाते हैं, जिनसे बारिश का पानी अंदर आ सकता है। इन्हें बंद करने के लिए आप एक विशेष प्रकार के गोंद या टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खिड़कियों और दरवाजों के फलक पर भी ध्यान दें और अगर उनमें कोई दरार या छेद हो तो उन्हें भी भर दें। इससे बारिश का पानी आपके घर के अंदर नहीं आएगा और आपका घर सुरक्षित रहेगा।

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#3 पानी निकासी का इंतजाम करें अपने घर के चारों ओर एक अच्छा पानी निकालने का इंतजाम करना बहुत जरूरी है ताकि बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल सके। इसके लिए आप नालियां और गटर बनवा सकते हैं, जो पानी को सही दिशा में ले जाएं। इसके अलावा घर के आगे-पीछे छोटे-छोटे गड्ढे खुदवाएं, जो पानी को इकट्ठा करने में मदद करेंगे। इससे आपका घर बारिश के पानी से सुरक्षित रहेगा और जलभराव की समस्या नहीं होगी।

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#4 वॉटरप्रूफ रंग का करें इस्तेमाल घर की दीवारों पर वॉटरप्रूफ रंग लगवाएं, जो खासतौर से मानसून के लिए तैयार किए जाते हैं। ये रंग न केवल आपकी दीवारों को सुंदर बनाते हैं बल्कि उन्हें नमी और पानी से भी बचाते हैं। इसके अलावा इन रंगों की परतें इतनी मोटी होती हैं कि वे दीवारों में पानी को अंदर तक नहीं जाने देतीं। इससे आपका घर बारिश के पानी से सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक अच्छा दिखता है।