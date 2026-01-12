सर्दियों में हर वक्त ठंडे रहते हैं आपके पैर? गर्म रखने के लिए अपनाएं ये सुझाव

सर्दियों में कुछ लोगों के पैर हर वक्त बर्फ जितने ठंडे रहते हैं। वे चाहे मोजे पहनें या कंबल ओढ़ कर लेटे हों, उनके पैर गर्म ही नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खराब रक्त संचार, खून की कमी, तंत्रिका क्षति या हाइपरथायरायडिज्म। अगर आपके पैर भी हमेशा ठंडे रहते हैं तो सर्दियों की देखभाल के ये टिप्स आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इनकी मदद से आप पैरों को गर्म रख पाएंगे।

#1 मोटे ऊनी मोजे पहनें ठंड के मौसम में पैरों को गर्म रखने का सबसे आसान तरीका है मोजे पहनना। हालांकि, पतले या पुराने मोजे पहनने पर हवा पैरों में प्रवेश करती रहेगी और वे ठंडे रहेंगे। आपको मोटे और ऊनी मोजे पहनने चाहिए, जो शरीर की गर्मी को रोक कर रखते हैं। अगर एक मोजे से आपका काम न चलता हो तो 2 मोजे पहन लें। आप फ्लीस लाइनिंग वाले मोजे भी चुन सकते हैं, जिनके अंदरूनी भाग में फर लगा होता है।

#2 सर्दियों वाले जूते चुनें सर्दियों के दौरान गर्मी वाली जूते-चप्पल पहनना आपको भारी पड़ सकता है। इससे पैर तो ठंडे रहेंगे ही, साथ ही आप बीमारियों का शिकार भी बन जाएंगे। आपको इस मौसम में मोटे तलवे वाले बूट्स या स्नीकर्स पहनने चाहिए। आप लेदर के या फिर फ्लीस लाइनिंग वाले बूट्स चुन सकते हैं, जो अतिरिक्त गर्मी प्रदान करेंगे। खुली चप्पलें और सैंडल पहनने से बचें, क्यूंकि इनमें हवा लगती रहेगी और पैर गर्म नहीं हो पाएंगे।

#3 रक्त संचार बेहतर करें सर्दियों में ज्यादा देर बैठे रहने से पैरों की उंगलियों में खून का बहाव कम हो जाता है। ऐसे में आपको रक्त संचार बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि शरीर गर्म हो सके। इसके लिए सक्रीय रहें, घर के काम करें, पैदल चलें या फिर एक्सरसाइज करें। साथ ही गर्म पानी का सेवन भी करते रहें, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। हाइड्रेशन रक्त संचार को बेहतर बनाकर शरीर के तापमान को सामान्य करता है।

#4 पैरों को सूखा रखें ठंडे मौसम के दौरान आपको ज्यादा देर तक पानी में नहीं रहना चाहिए। नमी गर्मी को तेजी से दूर खींच लेती है, जिससे पैर की उंगलियां जल्दी ठंडी हो जाती हैं। पैरों को सूखा रखने से आप उन्हें गर्म बनाए रख सकेंगे। गीले मोजे पहनने की गलती न करें और जूतों के पूरे तरह सूख जाने के बाद ही उन्हें पहनें। आप पैरों को सुखाने के लिए हीटर का भी सहारा ले सकते हैं।