मानसून के दौरान कपड़ों को तरोताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

मानसून के दौरान बढ़ती नमी के कारण कपड़े जल्दी खराब हो सकते हैं। इससे न केवल कपड़ों की खुशबू खराब हो सकती है, बल्कि उनमें फंगस भी लग सकती है। ऐसे में अगर आप अपने कपड़ों को तरोताजा बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान अपने कपड़ों को तरोताजा बनाए रख सकते हैं।

#1 अलमारी में रखें नींबू के छिलके नींबू के छिलके नमी को सोखने में मदद कर सकते हैं। इन्हें अलमारी में रखने से वहां की हवा साफ होती है और कपड़ों से बदबू भी दूर होती है। छिलकों को कुछ दिनों के लिए धूप में सुखा लें और फिर इन्हें अलमारी में रखें। यह नमी को सोखने के साथ-साथ अलमारी में ताजगी भी बनाए रखता है। इसके अलावा नींबू के छिलके फंगस को भी दूर रखते हैं, जिससे कपड़े लंबे समय तक ठीक रहते हैं।

#2 कपड़ों को धोने के बाद अच्छे से सुखाएं कपड़ों को धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाना बहुत जरूरी है। गीले कपड़ों में फंगस लगने का खतरा अधिक होता है, इसलिए हमेशा धोने के बाद कपड़ों को छांव में सुखाएं। धूप में सुखाने से कपड़ों में नमी नहीं रहती और वे तरोताजा रहते हैं। इसके अलावा सूखे कपड़ों को अलमारी में रखने से भी फंगस नहीं लगती और कपड़े लंबे समय तक ठीक रहते हैं। इस तरह आप अपने कपड़ों को मानसून के दौरान सुरक्षित रख सकते हैं।

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#3 कपड़ों को स्टोर करने से पहले करें जांच मानसून के दौरान कपड़ों को रखने से पहले उनकी जांच करना जरूरी है। अगर किसी कपड़े में गीलेपन या फंगस के निशान दिखाई दें तो उसे तुरंत धोकर सुखाएं और पूरी तरह से सूखने के बाद ही रखें। इसके अलावा कपड़ों को रखने से पहले उन्हें अच्छी तरह से इस्त्री करना भी फायदेमंद हो सकता है। इससे कपड़ों की सिलवटें दूर होती हैं और वे तरोताजा महसूस होते हैं।

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#4 एयरटाइट कंटेनर का करें इस्तेमाल एयरटाइट कंटेनर नमी से बचाने में बहुत मददगार होते हैं। इन डिब्बों में कपड़ों को रखने से वे नमी और फंगस से सुरक्षित रहते हैं। इन डिब्बों में कपड़ों को रखने से हवा नहीं जा पाती, जिससे फंगस फैलने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा एयरटाइट कंटेनर में कपड़ों को रखने से उनकी खुशबू भी बरकरार रहती है। इस तरह आप अपने कपड़ों को मानसून के दौरान सुरक्षित रख सकते हैं।