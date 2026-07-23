कंटेनर में प्याज उगाने की सोच रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
प्याज एक जरूरी सब्जी है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर व्यंजन में होता है। आमतौर पर इसे खेतों में उगाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास खेत या बड़ा बगीचा नहीं है तो भी आप कंटेनर में प्याज उगा सकते हैं। कंटेनर में प्याज उगाने से आपको ताजे और प्राकृतिक प्याज मिल सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और कारगर टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने कंटेनर गार्डन में प्याज उगा सकते हैं।
#1
सही कंटेनर का चयन करें
प्याज उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही कंटेनर का चयन करना होगा। कंटेनर का आकार और गहराई बहुत जरूरी होती है।
प्याज की जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए कम से कम 12 इंच गहरा और 10 इंच चौड़ा कंटेनर चुनें। इसके अलावा कंटेनर में छेद होना जरूरी है, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और जड़ों को हवा मिल सके।
मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए कंटेनर को हमेशा भरपूर पानी दें।
#2
अच्छी मिट्टी का उपयोग करें
प्याज उगाने के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और उसमें अच्छी तरह से हवा भी पास हो सके।
आप जैविक खाद या ह्यूमस युक्त मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी को थोड़ा नम रखें, लेकिन ज्यादा गीला न करें, क्योंकि इससे पौधे सड़ सकते हैं।
सही मिट्टी और नमी से आपके प्याज अच्छे से बढ़ेंगे।
#3
सही समय पर बोएं
प्याज बोने का सही समय बहुत मायने रखता है। आमतौर पर प्याज सर्दियों में बोए जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में तापमान उनके विकास के लिए अनुकूल होता है।
अगर आप गर्मियों में प्याज बो रहे हैं तो ध्यान रखें कि दिन में ज्यादा गर्मी न हो और मिट्टी ठंडी हो। सुबह या शाम के समय ही प्याज बोएं, ताकि उन्हें पर्याप्त नमी मिले और वे अच्छे से बढ़ सकें।
#4
पर्याप्त धूप दिखाना है अहम
प्याज को बढ़ने के लिए पर्याप्त धूप चाहिए होती है, इसलिए अपने कंटेनर को ऐसी जगह रखें, जहां उन्हें रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे तक की धूप मिले।
अगर आप घर की बालकनी या आंगन में प्याज उगा रहे हैं तो इसे सुनिश्चित करें कि पौधे पर सीधी धूप पड़े। इसके अलावा समय-समय पर पौधों को घुमाते रहें, ताकि सभी हिस्सों को समान मात्रा में धूप मिले।
#5
नियमित रूप से खाद डालें
प्याज की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से खाद डालना जरूरी होता है। आप प्राकृतिक खाद, जैसे गोबर की खाद या जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं।
हर महीने में एक बार खाद डालें, ताकि पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।
इन सरल सुझावों की मदद से आप आसानी से अपने घर पर ही कंटेनर में प्याज उगा सकते हैं और ताजे, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक प्याज प्राप्त कर सकते हैं।