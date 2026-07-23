कंटेनर में प्याज उगाने का तरीका

कंटेनर में प्याज उगाने की सोच रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

लेखन सयाली 01:40 pm Jul 23, 202601:40 pm

क्या है खबर?

प्याज एक जरूरी सब्जी है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर व्यंजन में होता है। आमतौर पर इसे खेतों में उगाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास खेत या बड़ा बगीचा नहीं है तो भी आप कंटेनर में प्याज उगा सकते हैं। कंटेनर में प्याज उगाने से आपको ताजे और प्राकृतिक प्याज मिल सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और कारगर टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने कंटेनर गार्डन में प्याज उगा सकते हैं।