त्वचा को आराम देना

रोजाना मेकअप लगाने के बाद त्वचा को इन तरीकों से दें आराम, बनी रहेगी स्वस्थ

लेखन सयाली 01:13 pm Aug 29, 202601:13 pm

क्या है खबर?

आजकल कई महिलाएं मेकअप को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना चुकी हैं। यह न केवल उन्हें आत्मविश्वास देता है, बल्कि उनके लुक को भी खास बनाता है। हालांकि, लगातार मेकअप करने से त्वचा को आराम नहीं मिल पाता। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना चाहिए, जब आप मेकअप न करें। इससे त्वचा को प्राकृतिक रूप से हवा लगने का मौका मिलता है और वह स्वस्थ रहती है। आइए त्वचा को आराम देने के तरीके जानते हैं।