रोजाना मेकअप लगाने के बाद त्वचा को इन तरीकों से दें आराम, बनी रहेगी स्वस्थ
क्या है खबर?
आजकल कई महिलाएं मेकअप को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना चुकी हैं। यह न केवल उन्हें आत्मविश्वास देता है, बल्कि उनके लुक को भी खास बनाता है। हालांकि, लगातार मेकअप करने से त्वचा को आराम नहीं मिल पाता। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना चाहिए, जब आप मेकअप न करें। इससे त्वचा को प्राकृतिक रूप से हवा लगने का मौका मिलता है और वह स्वस्थ रहती है। आइए त्वचा को आराम देने के तरीके जानते हैं।
#1
त्वचा को साफ करें और नमी दें
मेकअप के बिना दिन की शुरुआत करने से पहले त्वचा को अच्छे से साफ करें। इसके लिए हल्के गर्म पानी का उपयोग करें और मुलायम साबुन से चेहरे को धोएं।
इसके बाद टोनर लगाएं, ताकि त्वचा के छिद्र बंद हो जाएं। अब एक नमी देने वाला सीरम या जेल लगाएं, जो त्वचा को नमी देगा और उसे ताजगी महसूस करवाएगा।
इससे त्वचा को आराम मिलेगा और वह स्वस्थ रहेगी। यह तरीका त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखारने में मदद करेगा।
#2
धूप से करें बचाव
मेकअप न करने का मतलब यह नहीं कि धूप से बचाव न करें। बाहर जाने से पहले चेहरे पर धूप से बचाने वाली क्रीम लगाएं, चाहे आप मेकअप कर रही हों या नहीं।
यह क्रीम त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है और जलन या काले धब्बों से बचाव करती है। यह आपकी त्वचा को एक समान बनाए रखती है और उसे स्वस्थ रखती है।
हर दिन, खासकर धूप में बाहर जाने से पहले इसे लगाना जरूरी है।
#3
हल्के स्क्रब का इस्तेमाल करें
हफ्ते में एक बार हल्का स्क्रब करना जरूरी होता है, चाहे आप मेकअप कर रही हों या नहीं। यह मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है।
हल्के हाथों से स्क्रब करें, ताकि आपकी त्वचा को नुकसान न पहुंचे। इससे त्वचा की चमक बढ़ती है और वह ताजगी महसूस करती है।
नियमित रूप से स्क्रब करने से आपकी त्वचा की बनावट सुधरती है और वह स्वस्थ दिखती है।
#4
मॉइस्चराइजर लगाएं
मेकअप न करने पर आपकी त्वचा को प्राकृतिक नमी मिलती है, लेकिन फिर भी उसे मॉइस्चराइज करना जरूरी है। एक हल्का और गैर-चिपचिपा मॉइस्चराइजर चुनें, जो आपकी त्वचा को नमी देगा।
यह आपकी त्वचा को ताजगी देगा और उसे मुलायम बनाए रखेगा। इसके अलावा यह त्वचा की बनावट को सुधारने में मदद करेगा।
नियमित रूप से मॉइस्चराइज करने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिखेगी। इसे दिन में 2 बार लगाना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।
#5
अच्छी नींद लें
अच्छी नींद लेना किसी भी तरह की देखभाल का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर आप रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेती हैं तो आपकी त्वचा भी बेहतर दिखेगी।
नींद पूरी होने पर आंखें तरोताजा रहती हैं और चेहरे पर चमक आती है। इस तरह आप बिना मेकअप के भी खूबसूरत दिख सकती हैं।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप मेकअप के बिना भी अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकती हैं।