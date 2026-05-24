आपके मसूड़ों में होती रहती है खुजली? इन 5 तरीकों से पा सकते हैं राहत

अगर आपको कभी भी मसूड़ों में खुजली होती है तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। मसूड़ों में खुजली का कारण कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि दांतों की सफाई में कमी और बैक्टीरिया या फंगल इंफेक्शन आदि। आइए आज हम आपको मसूड़ों की खुजली से राहत दिलाने वाले 5 आसान घरेलू नुस्खे बताते हैं।

#1 नमक के पानी से करें कुल्ला नमक का पानी मुंह की सफाई के लिए एक असरदार उपाय है। यह बैक्टीरिया को खत्म करने और मसूड़ों की सूजन को कम करने में मदद करता है। एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर घोल बनाएं और इसे अपने मुंह में घुमाएं। इससे मसूड़ों की खुजली कम होगी और आपको आराम मिलेगा। इस घोल से कुल्ला करने से न केवल खुजली दूर होगी, बल्कि आपके दांत भी साफ और स्वस्थ रहेंगे।

#2 एलोवेरा जेल का करें इस्तेमाल एलोवेरा जेल प्राकृतिक रूप से ठंडक देने वाला और कीटाणु नाशक होता है, जो मसूड़ों की खुजली को कम करने में मदद करता है। एक चम्मच एलोवेरा जेल लें और इसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं, फिर कुछ मिनट छोड़ दें, ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए। इसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। यह उपाय न केवल खुजली को कम करेगा, बल्कि मसूड़ों को भी मजबूत बनाएगा और उन्हें स्वस्थ रखेगा।

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#3 नीम की छाल का करें उपयोग नीम की छाल में ऐसे गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया खत्म करने में सहायक होते हैं और मसूड़ों की खुजली ठीक करते हैं। इसके लिए नीम की छाल को पानी में उबालकर उसका घोल बनाएं और कुल्ला करें। यह बैक्टीरिया को खत्म करता है और सूजन कम करता है। इसके अलावा नीम की छाल का उपयोग मसूड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। यह उपाय न केवल खुजली कम करता है, बल्कि मसूड़ों को लाभ पहुंचाता है।

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#4 नारियल तेल से करें मालिश नारियल तेल में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो मसूड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए थोड़ा-सा नारियल तेल लेकर हल्के हाथों से मसाज करें। इसे कुछ मिनट छोड़ दें, ताकि यह अच्छे से अवशोषित हो सके। इसके बाद अपने मुंह में गुनगुना पानी भरें और अच्छी तरह से कुल्ला कर लें। यह उपाय न केवल खुजली को कम करेगा, बल्कि मसूड़ों को भी मजबूत बनाएगा और उन्हें स्वस्थ रखेगा।