आपके मोती के गहने असली हैं या नकली? इन 5 तरीकों से लगाएं पता

मोती के गहनों की सुंदरता और शाही चमक इन्हें खास मौकों पर पहनने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती हैं। हालांकि, बाजार में नकली मोती के गहनों की भी भरमार है, जिससे असली और नकली की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी टिप्स बताएंगे, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके मोती के गहने असली हैं या नकली। इससे आप गलत गहने खरीदने से बच जाएंगे।

#1 मोती की सतह पर ध्यान दें असली मोती की सतह चिकनी और मुलायम होती है, जबकि नकली मोती की सतह अक्सर प्लास्टिक जैसी होती है, जो खुरदरी महसूस होती है। असली मोती पर हल्का-सा खुरदुरापन हो सकता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर आप अपने मोती के गहनों की सतह को छू कर महसूस करते हैं और उसमें खुरदुरापन नहीं मिलता तो समझ जाइए कि मोती असली है। साथ ही नकली मोती की ऊपरी परत उखड़ने लगती है।

#2 खरोंच परीक्षण करें असली मोती को खरोंच लगने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नकली मोती पर खरोंच लगने से वह खराब हो सकता है। अगर आपके पास मोती के गहने हैं तो उन्हें अपनी नाखून से हल्का-सा खरोंचें, पर ज्यादा जोर न लगाएं। अगर खरोंच के बाद मोती पर कोई असर नहीं होता तो वह असली होगा, लेकिन अगर खरोंच लगने पर मोती खराब हो जाता है तो समझ जाइए कि वह नकली है।

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#3 पानी परीक्षण आजमाएं पानी परीक्षण एक सरल और असरदार तरीका है, जिससे आप असली और नकली मोती के गहनों की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए एक गिलास पानी लें और उसमें मोती को डाल दें। अगर मोती पानी में तैरता है तो वह नकली होगा, क्योंकि असली मोती पानी में तैर नहीं पाता है। असली मोती आमतौर पर डूब जाते हैं, क्योंकि वे कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। नकली मोती हल्के प्लास्टिक या राल से बना होता है, जो तैरता है।

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#4 रोशनी परीक्षण करें रोशनी परीक्षण करने के लिए एक टॉर्च लें और उसे मोती के पीछे रखें। अगर रोशनी मोती से होकर गुजरती दिखे तो वह असली होगा, क्योंकि असली मोती रोशनी को अच्छी तरह से फैलाता है। वहीं नकली मोती पर रोशनी नहीं फैलती, क्योंकि वह प्लास्टिक जैसे पदार्थों से बना होता है। यह परिक्षण मिनटों में आसानी से किया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार के उपकरणों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है।