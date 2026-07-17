एक दिन में अकेले लखनऊ घूमना चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

हजरतगंज लखनऊ का एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। यहां पर आपको ब्रांडेड दुकानों से लेकर स्थानीय बाजार तक, सब कुछ मिल जाएगा।

इसके अलावा हजरतगंज में स्थित कैफे भी बहुत लोकप्रिय हैं। यहां आप चाय-कॉफी के साथ-साथ स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं।

हजरतगंज की गलियों में टहलते हुए आप लखनऊ की आधुनिक जीवनशैली और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। यहां आप सस्ते कपड़े भी खरीद सकते हैं।