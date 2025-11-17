आपका बच्चा लोगों के साथ चीजें नहीं बांटता? शेयरिंग सिखाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

हम सभी को बचपन में सिखाया गया था 'बांटने से प्यार बढ़ता है।' हालांकि, हर बच्चा 'शेयरिंग इज केयरिंग' के विचार में विश्वास नहीं रखता है। कई बच्चों में अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटने की आदत नहीं होती है, जिसके चलते बड़े हो कर उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर आपका बच्चा भी चीजें बांटने से कतराता है तो आपको इन टिप्स की मदद से उसे शेयरिंग की आदत डलवानी चाहिए।

#1 चीजें बांटने का महत्व समझाएं अपने बच्चे को छोटी उम्र से ही चीजें बांटने का महत्व समझाना आगे के जीवन को आसान बना देता है। उन्हें सिखाएं कि चीजें बांटने से खुशी मिलती है और रिश्तों में और मजबूती आ जाती है। उन्हें समझाएं कि चीजें बांटने से वह नए दोस्त बना पाएंगे और एक नेक काम कर सकेंगे। शेयरिंग का महत्व बताने के लिए आप उन्हें इससे जुड़े वीडियो दिखा सकते हैं और कहानियां भी सुना सकते हैं।

#2 चीजें बांटने पर उनकी तारीफ करें छोटे बच्चे हमेशा चाहते हैं कि उनके माता-पिता उन्हें सराहें। इससे उनका मनोबल बढ़ता है, वे खुश हो जाते हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब भी आपका बच्चा अपनी कोई चीज बांटे तो उसकी तारीफ जरूर करें। इससे उसे महसूस होगा कि उसने कुछ सराहनीय काम किया है, जो उसे हमेशा करते रहना चाहिए। आप चाहें तो इस अच्छाई के बदले उन्हें उनकी पसंद की चीज भी दिला सकते हैं।

#3 उनके सामने उदाहरण पेश करें बच्चे हमेशा माता-पिता को देखकर ही सीखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चीजें बांटना सीखे तो उसके सामने एक उदाहरण पेश करें। जब बच्चा आपको अपनी चीजें औरों के साथ बांटते हुए देखेगा तो उसे अच्छी सीख मिलेगी और वह भी ऐसा ही करने की कोशिश करेगा। धीरे-धीरे करके यह उसकी आदत में शामिल हो जाएगा।

#4 चीजें बांटने के अवसर बनाएं चीजें बांटने का कोई न कोई अवसर रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप आ जाता है। हालांकि, कई बार आपको खुद भी इसका अवसर बनाना पड़ सकता है। अपने बच्चे को कुछ खाने का दिलाएं और उसे बोलें कि वह उस चीज को दोस्तों के साथ बांटकर खाएं। इसके अलावा आप बच्चे के साथ जा कर उसके पुराने खिलौने, कपड़े और किताबें आदि दान भी कर सकते हैं। इससे उसे शेयरिंग करने की सीख मिलेगी।