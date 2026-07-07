मानसून के दौरान बच्चों को पहनाएं इस तरह के कपड़े, बीमार पड़ने का नहीं रहेगा खतरा

मानसून के दौरान बच्चों को पहनाएं इस तरह के कपड़े, बीमार पड़ने का नहीं रहेगा खतरा
क्या है खबर?
मानसून का मौसम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चुनौतियों से भरा होता है। इस दौरान संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में यह जरूरी है कि बच्चे सही कपड़े पहनें, ताकि वे संक्रमण से बचे रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कपड़ों के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान बच्चों को संक्रमणों से सुरक्षित रखने और आरामदायक महसूस करवाने में मदद कर सकते हैं।
#1
चुनें हल्के रंगों के कपड़े
मानसून के दौरान हल्के रंगों के कपड़े चुनना बेहतर होता है। यह न केवल आकर्षक दिखते हैं, बल्कि गंदगी और कीटाणुओं को भी आसानी से दिखाते हैं। सफेद, हल्का नीला, हल्का हरा या पीला जैसे रंगों के कपड़े चुनें, ताकि किसी भी संक्रमण का पता चल सके। इसके अलावा हल्के रंगों के कपड़े पहनने से बच्चों को ठंडक मिलती है और त्वचा को हवा लगती रहती है, जिससे वे आरामदायक महसूस करते हैं।
#2
सूती कपड़े हैं सबसे अच्छे
मानसून के दौरान बच्चों के लिए सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं। ये कपड़े नमी को जल्दी सोख लेते हैं और जल्दी सूख जाते हैं, जिससे कीटाणुओं के पनपने की संभावना कम होती है। इसके अलावा सूती कपड़े हल्के होते हैं और त्वचा को हवा लगती रहती है, जिससे बच्चे आरामदायक महसूस करते हैं। सूती कपड़ों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे ढीले-ढाले हों, ताकि हवा आसानी से गुजर सके और बच्चे स्वस्थ रहें।
#3
बारिश से बचाव के लिए पहनाएं बरसाती
बारिश के दौरान बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए बरसाती पहनाना जरूरी है, जिसे रेन कोट भी कहते हैं। बरसाती से बच्चों का पूरा शरीर ढक जाता है, जो बच्चों को बारिश के संपर्क में आने से बचाता है। जब भी बच्चे घर से बाहर जाएं तो उन्हें बरसाती जरूर पहनाएं, ताकि वे बारिश के सीधे संपर्क में न आएं। इसके अलावा उनके पैरों में रेन बूट भी पहना दें, ताकि वे बारिश में फिसलकर गिरे नहीं।
#4
बदलते रहें कपड़े
मानसून के दौरान बच्चों के कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए उन्हें नियमित रूप से बदलना जरूरी है। गंदे कपड़े कीटाणुओं का घर बन सकते हैं, इसलिए दिन में कम से कम एक बार बच्चों के सभी कपड़े बदलें और उन्हें साफ-सुथरे कपड़े पहनाएं। इसके अलावा बच्चों को बार-बार हाथ धोने के लिए कहें, ताकि वे संक्रमण से बचे रहें। इस तरह बच्चे स्वस्थ रहेंगे और संक्रमणों से सुरक्षित रहेंगे।
#5
सही जूतों का करें चयन
मानसून के दौरान सही जूते का चयन करना भी जरूरी है, ताकि बच्चे फिसलन भरे फर्श पर गिरें नहीं। पानी से बचाने वाली चप्पल या जूते चुनें, जो बच्चे आसानी से पहन सकें और उतार सकें। इसके अलावा जूते का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आरामदायक हों, ताकि बच्चे पूरे दिन बिना किसी परेशानी के उन्हें पहन सकें। इस तरह आप अपने बच्चों को मानसून के दौरान स्वस्थ रख सकते हैं।