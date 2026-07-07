मानसून के दौरान बच्चों को पहनाएं इस तरह के कपड़े, बीमार पड़ने का नहीं रहेगा खतरा

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बारिश से बचाव के लिए पहनाएं बरसाती

बारिश के दौरान बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए बरसाती पहनाना जरूरी है, जिसे रेन कोट भी कहते हैं। बरसाती से बच्चों का पूरा शरीर ढक जाता है, जो बच्चों को बारिश के संपर्क में आने से बचाता है। जब भी बच्चे घर से बाहर जाएं तो उन्हें बरसाती जरूर पहनाएं, ताकि वे बारिश के सीधे संपर्क में न आएं। इसके अलावा उनके पैरों में रेन बूट भी पहना दें, ताकि वे बारिश में फिसलकर गिरे नहीं।