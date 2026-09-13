साउंड बाथ थेरेपी करने का सही तरीका

साउंड बाथ थेरेपी को आजमाने की सोच रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन सयाली 05:10 pm Sep 13, 202605:10 pm

क्या है खबर?

साउंड बाथ थेरेपी एक खास और असरदार तरीका है, जो मन को शांत करने और शरीर को आराम देने में मदद करता है। इसमें अलग-अलग तरह की आवाजों का इस्तेमाल करके तनाव और चिंता को कम किया जाता है। अगर आप इसे पहली बार आजमाने की सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस लेख में हम आपको साउंड बाथ थेरेपी से जुड़ी 5 अहम बातें बताएंगे, जिनसे आपका अनुभव बेहतर और आरामदायक हो सके।