ड्युई बेस मेकअप करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल टिप्स, आप लगेंगी सबसे खूबसूरत

सर्दियों के मौसम में कई महिलाओं का मेकअप परतदार हो जाता है और शुष्क दिखाई देता है। इसकी वजह से पूरा लुक खराब हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप ज्यादा मेकअप लगाने के बजाय अच्छा बेस मेकअप करने पर ध्यान दें। इस मौसम में आपको ड्युई बेस मेकअप करना चाहिए, जो नमी युक्त और चमकदार होता है। आप इन 5 मेकअप टिप्स का पालन करके फ्लॉलेस ड्युई बेस मेकअप कर पाएंगी, जो आपको सबसे खूबसूरत दिखाएगा।

#1 स्किनकेयर करें अगर आप चाहती हैं कि आपका बेस मेकअप फ्लॉलेस लगे तो आपको पहले त्वचा को प्रेप करना होगा। इसके लिए सबसे पहले एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाएं, जो नमी प्रदान करेगा और उसे रोककर रखेगा। इसके बाद अपनी त्वचा के मुताबिक सीरम लगाएं, जिसमें हायलूरोनिक एसिड मौजूद हो। अंत में 50 SPF वाली सनस्क्रीन लगा लें और टोनर भी छिड़क लें। ऐसे त्वचा की देखभाल करने से आपका मेकअप फटेगा नहीं और बिलकुल चमकदार दिखाई देगा।

#2 चमकीला प्राइमर लगाएं चमकदार बेस मेकअप हासिल करने के लिए आपको अच्छा प्राइमर इस्तेमाल करना होगा। मैट फिनिश वाले प्राइमर की जगह हाइड्रेटिंग और चमकीले प्राइमर का चुनाव करें। आप पानी या जेल आधारित प्राइमर लगा सकती हैं, जिसमें हायलूरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, एलोवेरा या शिया बटर हो। यह उत्पाद मेकअप को जगह पर रखेगा, हाइड्रेशन देगा और रोमछिद्र को धुंधला करेगा। इसके ऊपर आप एक स्ट्रोब क्रीम लगा सकती हैं, जो हल्की चमकीली क्रीम होती है।

#3 सही फाउंडेशन और कंसीलर इस्तेमाल करें ड्युई मेकअप के लिए आपको केवल क्रीम आधारित उत्पाद ही इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे पहले एक लिक्विड फाउंडेशन लगाएं, जो हाइड्रेटिंग और हल्का हो। अगर आप कम कवरेज चाहती हैं तो इसकी जगह स्किन टिंट भी लगा सकती हैं। इसके बाद क्रीमी फार्मूला वाला कंसीलर केवल उन जगहों पर लगाएं, जहां दाग-धब्बे हों। अपने चेहरे के तैलीय हिस्सों पर लूज पाउडर लगा लें, ताकि अतिरिक्त तेल साफ हो जाए। पूरे चेहरे पर पाउडर न लगाएं, वर्ना बेस मैट हो जाएगा।

#4 हाइलाइटर और ब्लश लगाएं हाइलाइटर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो चेहरे पर चमक ले आता है। ड्युई मेकअप लुक के लिए आपको लिक्विड, क्रीम या बाम वाला हाइलाइटर उपयोग करना चाहिए। यह त्वचा में घुल जाएगा और एक प्राकृतिक व असली जैसी चमक प्रदान करेगा। इसे केवल चेहरे के उन हिस्सों पर लगाएं, जो थोड़े उभरे हों। इसके बाद क्रीमी फार्मूला वाला ब्लश इस्तेमाल करें, जो आपके चेहरे पर गुलाबी चमक जोड़ देगा।