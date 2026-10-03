किशोरों को अनुशासित करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं पड़ेगी डांट लगाने की जरूरत

जब आपका किशोर अच्छा व्यवहार करेगा तो उसकी तारीफ करें। इससे वह अपने अच्छे व्यवहार को जारी रखने के लिए प्रेरित होगा।

उदाहरण के लिए, अगर वह अपना काम समय पर करता है या किसी नियम का पालन करता है तो उसकी सराहना करें।

इसके अलावा उसे यह भी बताएं कि उसका अच्छा व्यवहार दूसरों पर कैसा अच्छा असर डाल सकता है।

इससे वह समझेगा कि अच्छे व्यवहार का महत्व क्या होता है और इसे बनाए रखने की कोशिश करेगा।