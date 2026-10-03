किशोरों को अनुशासित करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं पड़ेगी डांट लगाने की जरूरत
क्या है खबर?
किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय होता है, जिसमें माता-पिता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान किशोर अपने माता-पिता के प्रति विद्रोही हो सकते हैं और उनकी बात नहीं मानते। ऐसे में माता-पिता के लिए जरूरी है कि वे धैर्य और समझदारी से काम लें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने किशोर को बिना डांट लगाए अनुशासित कर सकते हैं।
#1
बातचीत को बढ़ावा दें
किशोरों के साथ खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। उनसे रोजमर्रा की बातें, दोस्तों और स्कूल की बातें पूछें।
इससे वे खुद को अहम महसूस करेंगे और आपसे उनकी समस्याओं का हल भी ढूंढ पाएंगे। कोशिश करें कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
इससे वे आपसे खुलकर बात करेंगे और आप उनके विचारों और समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
#2
अच्छे व्यवहार की तारीफ करें
जब आपका किशोर अच्छा व्यवहार करेगा तो उसकी तारीफ करें। इससे वह अपने अच्छे व्यवहार को जारी रखने के लिए प्रेरित होगा।
उदाहरण के लिए, अगर वह अपना काम समय पर करता है या किसी नियम का पालन करता है तो उसकी सराहना करें।
इसके अलावा उसे यह भी बताएं कि उसका अच्छा व्यवहार दूसरों पर कैसा अच्छा असर डाल सकता है।
इससे वह समझेगा कि अच्छे व्यवहार का महत्व क्या होता है और इसे बनाए रखने की कोशिश करेगा।
#3
नियमों का पालन करवाएं
किशोरों को यह बताना जरूरी है कि कौन-सी चीजें सही हैं और कौन-सी गलत। उन्हें साफ-साफ बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वे गलत रास्ते पर न जाएं।
उदाहरण के लिए, अगर आपका किशोर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे समझाएं कि पढ़ाई कितनी जरूरी है और इसके बिना भविष्य संवारना मुश्किल होगा।
इसके अलावा उसे यह भी बताएं कि गलत संगत में पड़ने से क्या नुकसान हो सकता है।
#4
खुद उदाहरण बनें
बच्चे अक्सर अपने माता-पिता की नकल करते हैं, इसलिए अगर आप खुद अनुशासित रहेंगे तो वे भी ऐसा ही करेंगे। अपने जीवन में अनुशासन और समय प्रबंधन अपनाएं, ताकि वे भी आपसे सीख सकें।
उदाहरण के लिए, अगर आप समय पर खाना खाते हैं, समय पर काम करते हैं और समय पर सोते हैं तो बच्चे भी यही आदतें अपनाएंगे।
इसके अलावा उन्हें यह भी बताएं कि अनुशासन का महत्व क्या होता है और इसे कैसे अपनाया जा सकता है।
#5
धैर्य रखें
किशोरावस्था एक कठिन समय होता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
कभी-कभी किशोर गलत फैसले ले लेते हैं या गलत संगत में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें समझाने का प्रयास करें कि उनकी गलती क्या थी और उसे कैसे सुधारा जा सकता है।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपने किशोर को बिना डांट लगाए अनुशासित कर सकते हैं और उनके साथ एक अच्छा संबंध भी बनाए रख सकते हैं।