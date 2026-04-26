बाल कलर करवाने की सोच रही हैं? सही शेड चुनने के लिए अपनाएं ये 5 सुझाव

बालों को रंगना एक ऐसा काम है, जो देखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना होता नहीं है। अगर आप बालों को कलर करवाने के लिए सही रंग का चयन नहीं करती हैं तो इससे आपके बाल खराब हो सकते हैं। साथ ही इससे आपका पूरा लुक भी बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों के लिए सही रंग का चयन कर सकती हैं।

#1 त्वचा के रंग का रखें ध्यान बालों का रंग चुनते समय त्वचा के रंग पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। अगर आपकी त्वचा का रंग हल्का है तो आप हल्के रंग, जैसे सुनहरे या चांदी के शेड्स को चुन सकती हैं। वहीं, अगर आपकी त्वचा का रंग गहरा है तो आप गहरे रंग, जैसे भूरे, काले या महोगनी शेड को चुन सकती हैं। इस तरह से आपके बाल और त्वचा एक साथ मेल खाएंगे और आपका लुक भी अच्छा लगेगा।

#2 आंखों के रंग पर भी दें ध्यान आंखों के रंग को भी नजरअंदाज न करें। अगर आपकी आंखों का रंग हल्का है तो आप उन रंगों को चुन सकती हैं, जो आपके बालों को चमकदार बनाएंगे। वहीं, अगर आपकी आंखों का रंग गहरा है तो आप गहरे रंग के शेड का चयन कर सकती हैं। इससे आपके बाल और आंखें एक साथ मेल खाएंगी और आपका लुक भी खास लगेगा। इस तरह से आप अपने बालों को रंगते समय सही चयन कर सकती हैं।

Advertisement

#3 बालों की लंबाई और प्रकार पर भी करें गौर बालों की लंबाई और प्रकार को ध्यान में रखते हुए रंग चुनना जरूरी है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप हल्के रंग के शेड का चयन कर सकती हैं, जो आपके बालों को घना और चमकदार बनाएंगे। वहीं, अगर आपके बाल छोटे हैं तो गहरे रंग के शेड बेहतर रहेंगे, जो आपके बालों को मोटा दिखाएंगे और उन्हें एक नया लुक देंगे। इस तरह से आप अपने बालों को रंगते समय सही चयन कर सकती हैं।

Advertisement

#4 मौसम और वातावरण भी डालते हैं असर मौसम और वातावरण भी आपके बालों के रंग पर असर डाल सकते हैं। गर्मियों में हल्के रंग बेहतर होते हैं. क्योंकि वे ठंडक प्रदान करते हैं और सर्दियों में गहरे रंग अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे गर्माहट देते हैं। इसके अलावा अगर आप समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही हैं तो समुद्री वातावरण से बचाव करने वाले रंग चुनें, जो आपके बालों को नुकसान से बचा सकें। इस तरह से आप मौसम के अनुसार भी रंग चुन सकती हैं।