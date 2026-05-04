मानसून के दौरान इस तरह से चुनें खादी के कपड़े, स्टाइल के साथ-साथ मिलेगा आराम

मानसून के दौरान उमस और बारिश की वजह से त्वचा और कपड़ों पर असर पड़ता है। ऐसे में खादी के कपड़े एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि ये न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होते हैं। खादी के कपड़े हाथ से बने होते हैं और इनमें रसायनों का उपयोग नहीं होता, जिससे ये त्वचा के लिए कोमल होते हैं। आइए जानते हैं कि मानसून के लिए खादी के कौन-से कपड़े बेहतर हैं।

#1 हल्के रंगों का चयन करें मानसून के दौरान हल्के रंगों के खादी के कपड़े पहनना एक अच्छा विकल्प है। सफेद, हल्का नीला, पीला या गुलाबी जैसे हल्के रंग न केवल आपको ताजगी का अहसास दिलाते हैं, बल्कि धूप में भी आपको ठंडक महसूस करवाते है। ये रंग बारिश के पानी के दागों को भी कम दिखाते हैं और आसानी से और जल्दी सूख भी जाते हैं। इसके अलावा हल्के रंगों के कपड़े पहनने से आप मानसून के दौरान भी स्टाइलिश दिख सकती हैं।

#2 ढीले-ढाले कपड़े चुनें मानसून के दौरान ढीले-ढाले कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, ताकि आप नमी से बचे रह सकें और आराम महसूस करें। खादी की ढीली कमीज, कुर्ता या सलवार-कमीज पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये कपड़े आपके शरीर को हवा लगने देते हैं, जिससे आप तरोताजा महसूस करती हैं और फिसलन भरे रास्तों पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा ढीले कपड़े पहनने से पसीना भी जल्दी सूख जाता है।

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#3 साधारण डिजाइन चुनें मानसून के दौरान साधारण डिजाइन वाले खादी के कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है, ताकि बारिश के पानी के दाग आसानी से साफ हो सकें और किसी प्रकार की परेशानी न हो। साधारण डिजाइन, जैसे कि बिना किसी भारी कढ़ाई वाली कुर्ती या सलवार-कमीज न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि इन्हें धोना भी आसान होता है। इसके अलावा ये कपड़े लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होते हैं।

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#4 हल्के वजन वाले कपड़े चुनें मानसून में भारी कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि वे आपको असहज महसूस करा सकते हैं। हल्के वजन वाले खादी के कपड़े, जैसे कि सूती कुर्ता या सलवार-कमीज पहनना सबसे अच्छा होता है। ये न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि इन पर लगे बारिश के पानी के दागों को भी आसानी से साफ किया जा सकता है। इसके अलावा हल्के वजन वाले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और इनमें पसीना भी कम लगता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगी।