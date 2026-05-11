नए जूते पहनने से हो जाते हैं छाले? इन 5 तरीकों को अपनाकर इनसे बचें

नए जूते पहनने से अक्सर छाले होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह समस्या खासकर तब होती है जब जूते सही फिट नहीं होते या उनकी सामग्री कठोर होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपयोगी सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप नए जूते पहनने पर छालों से बच सकते हैं और अपने पैरों को आरामदायक रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप बिना किसी परेशानी के नए जूतों का आनंद ले सकते हैं।

#1 सही नाप चुनें नए जूते खरीदते समय हमेशा सही नाप का चयन करें। अगर जूते थोड़े ढीले हों तो भी ठीक है, लेकिन बहुत टाइट या छोटे जूते पहनने से छाले होने की संभावना बढ़ जाती है। सही नाप के जूते आपके पैरों को आराम देते हैं और चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए, हमेशा अपने पैरों का सही माप लेकर ही जूते खरीदें, ताकि वे आपके पैरों पर अच्छे से फिट हों और आरामदायक रहें।

#2 मोजे पहनें नए जूते पहनने से पहले हमेशा मोजे पहनें। यह आपके पैरों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है और जूतों की कठोरता से बचाता है। मोजे पहनने से पसीना भी सोखने में मदद मिलती है, जिससे फिसलन कम होती है और छाले होने की संभावना घटती है। अच्छी गुणवत्ता के सूती या सिंथेटिक मोजे चुनें, जो आपके पैरों को आरामदायक रखें और जूतों में घर्षण को कम करें। इससे आपके नए जूते पहनने का अनुभव सुखद रहेगा।

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#3 धीरे-धीरे पहनें नए जूतों को एक ही बार में लंबे समय तक पहनने से बचें। पहले दिन थोड़ी देर ही चलें और धीरे-धीरे उन्हें पहनें, ताकि आपके पैर उन्हें आराम से अपना सकें। इससे जूतों का वजन और आकार आपके पैरों के अनुसार ढल जाता है, जिससे छाले होने की संभावना कम होती है। इस तरीके से आप नए जूते पहनने का अनुभव सुखद बना सकते हैं और किसी भी परेशानी से बच सकते हैं।

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#4 गद्दी का उपयोग करें अगर आपके नए जूते थोड़े टाइट लग रहे हों तो उनकी एड़ी या पंजे पर गद्दी का उपयोग करें। यह छालों को रोकने में मदद करेगा और आपके पैरों को अतिरिक्त आराम देगा। गद्दी लगाने से जूतों का फिट बेहतर हो जाता है और चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा गद्दी से जूतों का वजन और आकार भी आपके पैरों के अनुसार ढल जाता है, जिससे छाले होने की संभावना कम होती है।