फिर लौट आया है मैक्सिमलिस्ट मेकअप का चलन, इन 5 तरीकों से अपनाएं यह ट्रेंड
क्या है खबर?
मेकअप की दुनिया में समय-समय पर नए ट्रेंड आते रहते हैं और हर ट्रेंड के अपने अलग-अलग स्टाइल होते हैं। पिछले कुछ समय से मैक्सिमलिस्ट मेकअप का चलन बढ़ा है, जिसमें रंग-बिरंगे रंगों और चमकदार उत्पादों का इस्तेमाल होता है। यह ट्रेंड न केवल आकर्षक है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी उजागर करता है। आइए मैक्सिमलिस्ट मेकअप को अपनाने के लिए 5 आसान तरीके जानते हैं, ताकि आप भी अपने लुक में चार चांद लगा सकें।
#1
आंखों पर जोर दें
मैक्सिमलिस्ट मेकअप में आंखों पर खास ध्यान दिया जाता है। इसके लिए आप चमकीले रंगों का आईशैडो, चमकदार आईलाइनर और मस्कारा का उपयोग कर सकती हैं।
आप अपनी आंखों को अलग-अलग रंगों से सजाकर एक अनोखा लुक पा सकती हैं। इसके अलावा आप नकली पलकों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएंगी।
इस तरह का आंखों का मेकअप आपके चेहरे पर एक नई चमक लाएगा।
#2
होंठों के लिए सही लिपस्टिक चुनें
मैक्सिमलिस्ट मेकअप में लिपस्टिक का चयन भी बहुत अहम होता है। इसके लिए आप चमकदार लिपस्टिक या ग्लिटर वाली लिपस्टिक का उपयोग कर सकती हैं, जो आपके होंठों को एक नया अंदाज देगी।
आप चाहें तो कई रंगों की लिपस्टिक भी चुन सकती हैं, जो आपके व्यक्तित्व को और भी उजागर करेगी। इसके अलावा आप चमकदार लिप बाम का भी उपयोग कर सकती हैं, जो आपके होंठों को चमकदार बनाएगा।
#3
गालों पर रंगत लाएं
मैक्सिमलिस्ट मेकअप में गालों पर भी खास ध्यान दिया जाता है। इसके लिए चमकीले रंग वाले ब्लश का उपयोग करें, जो आपके गालों को एक नई चमक देगा।
आप चाहें तो मैट या चमकदार, दोनों तरह के ब्लश का चयन कर सकती हैं, जो आपके चेहरे पर एक ताजा और युवा लुक देगा। इसके अलावा आप चाहें तो क्रीम ब्लश का भी उपयोग कर सकती हैं, जो आपकी त्वचा को प्राकृतिक दिखाएगा।
#4
चेहरे पर चमक लाएं
हाईलाइटर मैक्सिमलिस्ट मेकअप का अहम हिस्सा होता है, जो आपके चेहरे को चमकदार बनाता है। इसके लिए आप चमक वाला हाईलाइटर चुन सकती हैं, जो आपकी त्वचा को एक नया निखार देगा।
आप चाहें तो चेहरे के अलग-अलग हिस्सों पर हाईलाइटर लगा सकती हैं, जैसे कि गालों के ऊपरी हिस्से, नाक और माथे पर। इससे आपका चेहरा और भी आकर्षक दिखेगा और आपकी त्वचा की प्राकृतिक खूबसूरती भी उभरकर सामने आएगी।
#5
सजावट के लिए गहने पहनें
मैक्सिमलिस्ट मेकअप में गहनों का भी अहम योगदान होता है, जो आपके लुक को पूरा करते हैं। इसके लिए आप बड़े-बड़े झुमके, चमकीले कंगन या चेन हार चुन सकती हैं, जो आपके मेकअप को और भी खास बनाएगा।
इस तरह आप इन 5 तरीकों से मैक्सिमलिस्ट मेकअप ट्रेंड को आसानी से अपना सकती हैं और अपने लुक को नया अंदाज दे सकती हैं। याद रखें कि सबसे जरूरी है आत्मविश्वास, जो आपके हर लुक को खास बनाएगा।