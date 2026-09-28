मेकअप के लिए चुनें मैक्सिमलिस्ट स्टाइल

फिर लौट आया है मैक्सिमलिस्ट मेकअप का चलन, इन 5 तरीकों से अपनाएं यह ट्रेंड

लेखन सयाली 11:12 am Sep 28, 202611:12 am

क्या है खबर?

मेकअप की दुनिया में समय-समय पर नए ट्रेंड आते रहते हैं और हर ट्रेंड के अपने अलग-अलग स्टाइल होते हैं। पिछले कुछ समय से मैक्सिमलिस्ट मेकअप का चलन बढ़ा है, जिसमें रंग-बिरंगे रंगों और चमकदार उत्पादों का इस्तेमाल होता है। यह ट्रेंड न केवल आकर्षक है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी उजागर करता है। आइए मैक्सिमलिस्ट मेकअप को अपनाने के लिए 5 आसान तरीके जानते हैं, ताकि आप भी अपने लुक में चार चांद लगा सकें।