समय पर दवा लेना भूल जाते हैं? अब इससे बचने के लिए अपनाएं ये तरीके

दवा समय पर लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं या समय पर नहीं ले पाते। इससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी दवा समय पर ले सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। इन तरीकों से आप न केवल अपनी दवा समय पर ले पाएंगे, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकेंगे।

#1 अलार्म लगाएं अपने मोबाइल फोन या घड़ी पर अलार्म लगाएं। यह सबसे आसान और असरदार तरीका है, जिससे आप अपनी दवा समय पर ले सकते हैं। अलार्म सेट करते समय ध्यान रखें कि यह आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल हो।, जैसे सुबह उठते ही, दोपहर के खाने के बाद और रात को सोने से पहले अलार्म सेट करें। इससे आपको याद रहेगा कि कब आपको दवा लेनी है और आप इसे नियमित रूप से ले पाएंगे।

#2 दवा को नजर के सामने रखें अपनी दवा को ऐसे स्थान पर रखें, जहां बार-बार आपकी नजर पड़े। जैसे कि रसोई में चाय या खाने की चीजों के पास, बिस्तर के पास या ऑफिस डेस्क पर। इससे जब भी आप उस जगह पर जाएंगे तो आपको याद आएगा कि आपको दवा लेनी थी। इसके अलावा आप एक छोटी सी नोटबुक भी रख सकते हैं, जिसमें आप अपने दवा लेने का समय और मात्रा लिख सकते हैं।

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#3 परिवार के सदस्यों से मदद लें अपने परिवार के सदस्यों से कहें कि वे आपको समय पर दवा लेने की याद दिलाएं। यह खासकर बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल करने वाले लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकता है। आप उन्हें एक रिमाइंडर बना सकते हैं या उन्हें एक निश्चित समय पर आपकी दवा देने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा आप अपने परिवार के सदस्यों को भी इस बात की जानकारी दें कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में दवा लेनी है।

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#4 मोबाइल ऐप्स का उपयोग करें आजकल कई ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं, जो आपको आपकी दवा लेने का समय और मात्रा याद दिलाते रहते हैं। इन ऐप्स में आप अपनी दवा का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं और डॉक्टर को रिपोर्ट भेज सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐप्स में रिमाइंडर फंक्शन भी होता है, जिससे आपको समय पर दवा लेने में मदद मिलती है। इन ऐप्स का उपयोग करके आप अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रख सकते हैं और नियमित रूप से दवा ले सकते हैं।