खाने की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बहुत ज्यादा खाना खाने से मोटापा और शुगर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इससे दिल की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने खाने की मात्रा को कम कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि ऊर्जा स्तर को भी बढ़ा सकते हैं।

#1 छोटे बर्तन का करें उपयोग खाने के लिए छोटे बर्तनों का उपयोग करने से आप कम मात्रा में खा सकते हैं। बड़े बर्तन में खाना लेने से लोग अक्सर ज्यादा खा जाते हैं। छोटे बर्तन में खाना लेने से आपकी प्लेट भरी हुई लगेगी और आप संतुष्ट महसूस करेंगे। यह तरीका आपके दिमाग को यह संकेत देता है कि आपकी प्लेट भरी हुई है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं। इससे आप अनजाने में ज्यादा कैलोरी खाने से भी बच सकते हैं।

#2 धीरे-धीरे खाएं धीरे-धीरे खाने से आपको अपने पेट की संतुष्टि का एहसास जल्दी होगा। जब आप तेजी से खाते हैं तो आपका दिमाग यह नहीं समझ पाता कि आपको कब पर्याप्त हुआ है, जिससे आप ज्यादा खा लेते हैं। धीरे-धीरे खाने से आपको यह पता चलता है कि कब आपका पेट भर गया है और आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं। इससे आपकी पाचन क्रिया भी बेहतर होती है और आपको खाने का पूरा स्वाद मिल पाता है।

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#3 पानी पिएं खाने से पहले या बीच में एक गिलास पानी पीने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा, जिससे आप कम खाएंगे। पानी पीने से आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखा जा सकता है और भूख कम लगती है। इसके अलावा पानी पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है और आपको ज्यादा खाने से रोकता है। यह एक आसान और असरदार तरीका है, जिससे आप अपनी खाने की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं और सेहत को बेहतर बना सकते हैं।

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#4 सब्जियों का सेवन बढ़ाएं सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं, जो आपके पेट को जल्दी भरता है और आपको कम खाने की जरूरत महसूस होती है। सब्जियों में कम कैलोरी होती हैं, जिससे आप बिना वजन बढ़ाए ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं। सलाद या सूप के रूप में सब्जियों को अपने खाने में शामिल करने से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। इसके अलावा सब्जियां पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाती हैं और आपको ताजगी का एहसास दिलाती हैं।