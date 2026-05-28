अपने बिस्तर के पास न रखें ये 5 चीजें, हो सकती हैं समस्याएं

कई लोग रात में सोने से पहले बिस्तर के पास कुछ चीजें रख लेते हैं, लेकिन ये चीजें आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, खासकर जब बात सोने से जुड़ी आदतों की हो तो बिस्तर के पास रखी कुछ चीजें नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जो बिस्तर के पास नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं।

#1 मोबाइल फोन मोबाइल फोन आजकल हर किसी के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। लोग रात में सोने से पहले या उठते ही मोबाइल चेक करते हैं। इससे नींद में खलल पड़ सकता है और यह आंखों पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसके अलावा मोबाइल फोन के रेडिएशन भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाकर बिस्तर से दूर रखें।

#2 किताबें और डायरी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन सोने से पहले किताबें पढ़ना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता, खासकर अगर किताबें ऐसी हों, जिनमें ज्यादा जानकारी हो या जिनका विषय भारी हो। इससे दिमाग पर दबाव पड़ सकता है और नींद में खलल पड़ सकता है। इसके अलावा किताबों का ढेर बिस्तर के आसपास नजर आता है, जिससे बिस्तर का माहौल असुविधाजनक हो सकता है। इसलिए बिस्तर के पास किताबें न रखें।

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#3 टेलीविजन टेलीविजन देखना भी सोने से पहले अच्छा नहीं माना जाता। टेलीविजन की रोशनी और आवाजें दिमाग को उत्तेजित करती हैं, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है। इसके अलावा टेलीविजन देखने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर आपको सोने से पहले कुछ देखना ही है तो हल्की-फुल्की संगीत वीडियो या कोई ऐसा कार्यक्रम देखें, जो आपके दिमाग को शांत करे और आपको आरामदायक महसूस कराए।

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#4 पानी की बोतल रात में सोते समय शरीर को पानी की जरूरत होती है, लेकिन पानी की बोतल को बिस्तर के पास रखना सही नहीं होता। इससे कभी-कभी पानी गिर जाता है या बोतल टूट जाती है, जिससे बिस्तर गीला हो जाता है। इसके अलावा बोतल में जमा बैक्टीरिया भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप पानी की बोतल को बिस्तर से दूर रखें और सोने से पहले थोड़ा पानी पी लें।