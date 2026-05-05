मानसून के दौरान इन 5 चीजों से बनाकर रखें दूरी, हो सकता है नुकसान

मानसून में लगातार बारिश के कारण हवा में नमी बढ़ जाती है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकती है। यह मौसम कीटाणुओं के पनपने के लिए भी अनुकूल होता है, इसलिए इस दौरान लोग कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिर जाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनसे मानसून के दौरान दूरी बनाकर रखना बेहतर है ताकि बीमारियों से सुरक्षित रहा जा सके।

#1 बारिश के पानी से नहाना बारिश का पानी पीने के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन इससे नहाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसका कारण है कि बारिश के पानी में कई हानिकारक जीवाणु होते हैं। इसलिए इस पानी से नहाने से त्वचा पर कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप मानसून में नहाने के लिए भी साफ पानी का इस्तेमाल करें। इस मौसम में त्वचा की देखभाल पर खास ध्यान देना चाहिए।

#2 छत पर न जाएं बारिश के दौरान छत पर जाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि बारिश के पानी से छत पर कीचड़ और गंदगी हो जाती है, जिससे फिसलन बढ़ जाती है। अगर आप फिसलन के कारण गिर जाते हैं तो इससे गंभीर चोट लग सकती है। इसके अलावा मानसून के दौरान छत पर जाने से जूते गंदे हो सकते हैं और घर में घुसने पर फर्श भी गंदी हो जाती है।

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#3 खुले खाद्य पदार्थों का सेवन मानसून के दौरान खुले खाद्य पदार्थों का सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका कारण है कि इस मौसम में खुले खाद्य पदार्थों में कीटाणु पनपने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। इसके अलावा मानसून के दौरान खुले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पेट संबंधी समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त और पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस मौसम में खानपान का ध्यान रखना जरूरी है।

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#4 गीले कपड़े पहनना गीले कपड़े पहनना कभी भी अच्छा विचार नहीं होता है, लेकिन मानसून में तो यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मानसून में गीले कपड़े पहनने से आप सर्दी-जुकाम जैसी कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप बारिश में भीग जाएं तो खुद को जल्द से जल्द सूखा लें और साफ कपड़े पहनें। इसके अलावा गीले जूते भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।