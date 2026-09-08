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अर्टेमिसिया के पत्तों से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन, मिलेगा भरपूर पोषण
अर्टेमिसिया के पत्तों से बनाएं ये व्यंजन

अर्टेमिसिया के पत्तों से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन, मिलेगा भरपूर पोषण

लेखन सयाली
Sep 08, 2026
05:44 pm
क्या है खबर?

अर्टेमिसिया एक पौधा है, जिसके पत्तों में कई अच्छे गुण होते हैं। इसके औषधीय फायदों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पत्तों से कई स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको अर्टेमिसिया के पत्तों से बनने वाले 5 ऐसे व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो न केवल खाने में अच्छे लगते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1

अर्टेमिसिया की चटनी

अर्टेमिसिया की चटनी खाने के साथ परोसने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अर्टेमिसिया के पत्तों को अच्छे से धो लें।

फिर इन्हें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक के साथ पीस लें। चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं।

यह चटनी तीखी और खुशबूदार होती है, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है। इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ खाया जा सकता है।

#2

अर्टेमिसिया का सूप

अर्टेमिसिया का सूप सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए एक पतीले में पानी उबालें और उसमें कटे हुए अर्टेमिसिया के पत्ते डालें।

अब इसे धीमी आंच पर पकाएं और स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालें। चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं।

यह सूप हल्का और पौष्टिक होता है, जिसे आप ठंड के मौसम में भी पी सकते हैं। आप इसमें अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं।

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#3

अर्टेमिसिया की सब्जी

अर्टेमिसिया की सब्जी एक अलग और सेहतमंद व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट तैयार करें।

फिर इसे तेल में भूनें और उसमें कटे हुए अर्टेमिसिया के पत्ते डाल दें। हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर जैसे मसाले डालकर अच्छी तरह से पकाएं।

यह सब्जी रोटी और चावल, दोनों के साथ खाई जा सकती है। इसका स्वाद और खुशबू आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

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#4

अर्टेमिसिया का शरबत

गर्मियों में ठंडक पाने के लिए अर्टेमिसिया का शरबत एक अच्छा विकल्प है। इसे बनाने के लिए ताजे अर्टेमिसिया के पत्तों को धोकर पीस लें।

इसके बाद इसमें पानी, थोड़ा-सा गुड़ या शक्कर और नींबू का रस मिलाएं। इसे छानकर ठंडा कर लें और गिलास में डालकर परोसें।

यह शरबत न केवल ताजगी देता है, बल्कि शरीर को ठंडक और ऊर्जा भी देता है। इसे पीने से गर्मी से भी राहत मिलती है।

#5

अर्टेमिसिया की टिक्की

अर्टेमिसिया की टिक्की शाम की चाय के साथ खाने के लिए एक बढ़िया नाश्ता है। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें कटे हुए अर्टेमिसिया के पत्ते, बेसन, नमक और हल्के मसाले मिलाएं।

इनसे टिक्की बनाकर तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंक लें। ये टिक्कियां कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं।

इन्हें आप हरी चटनी या दही के साथ खा सकते हैं। इसे चाय के साथ खा कर दिल खुश हो जाता है।

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