मुंबई का कोलाबा कॉजवे महिलाओं के बीच है मशहूर, यहां से खरीदें ये 5 चीजें
क्या है खबर?
मुंबई के दक्षिणी हिस्से में स्थित कोलाबा कॉजवे बाजार एक मशहूर शॉपिंग स्ट्रीट है। यह बाजार अपने अलग-अलग सामानों और जीवंत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां आपको कपड़ों से लेकर गहनों तक, कला और शिल्प से लेकर सजावटी सामान तक, सब कुछ मिलेगा। अगर आप मुंबई में घूमने जा रही हैं तो कोलाबा कॉजवे का एक बार रुख जरूर करें। यहां की खरीदारी का अनुभव बेहद खास होता है।
#1
कपड़े
कोलाबा कॉजवे में भारतीय और विदेशी, दोनों तरह के कपड़े मिलते हैं। यहां की दुकानों पर पारंपरिक भारतीय कपड़े, जैसे कि कुर्ता-पायजामा, साड़ी और लहंगा आदि बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसके अलावा यहां पर पश्चिमी पहनावे, जैसे टी-शर्ट, जींस और ड्रेस भी मिलते हैं। यहां के कपड़ों की कीमतें भी काफी कम होती हैं, जिससे आप बिना किसी चिंता के खरीदारी कर सकती हैं। यहां हमेशा नए ट्रेंड वाले कपड़े आसानी से मिल जाते हैं।
#2
गहने
कोलाबा कॉजवे में नकली गहनों की एक बड़ी रेंज मिलती है, जो बेहद सुंदर और आकर्षक होते हैं। ये गहने पार्टी या खास मौकों पर पहनने के लिए बेहतरीन होते हैं। यहां सोने, चांदी या हीरे के गहने नहीं मिलते, इसलिए इनकी कीमतें काफी कम होती हैं और आप अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर सकती हैं। यह बाजार खास तौर से कड़ों, बेल्ट, चश्मों, अंगूठियों, हार और तरह-तरह की बालियों के लिए मशहूर है।
#3
सजावटी सामान
अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए कुछ सजावटी सामान ढूंढ रही हैं तो कोलाबा कॉजवे आपके लिए सही जगह है। यहां लकड़ी से बने फर्नीचर से लेकर मिट्टी के बर्तन तक, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा यहां भारतीय कला और शिल्प से बने सामान भी उपलब्ध हैं, जो आपके घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। यहां की सजावटी वस्तुओं की कीमतें भी काफी कम होती हैं और आप मोल-भाव करके दाम कम भी करवा सकती हैं।
#4
कला और शिल्प
कोलाबा कॉजवे कला प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहां स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग, मूर्तियां और अन्य कला रचनाएं मिलती हैं। ये सामान न केवल देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनमें स्थानीय संस्कृति की झलक भी मिलती है। आप इन्हें अपने घर की सजावट या उपहार देने के लिए खरीद सकती हैं। यहां की कला रचनाओं की कीमतें भी काफी कम होती हैं, जिससे आप अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर सकती हैं।
#5
किताबें और पत्रिकाएं
कोलाबा कॉजवे में एक छोटा-सा बुकस्टोर भी है, जहां हिंदी-अंग्रेजी, दोनों भाषाओं की किताबें मिलती हैं। यहां आपको उपन्यास, आत्मकथाएं और कविता संग्रह आदि मिलेंगे। अगर आप पढ़ने की शौकीन हैं तो यह स्थान आपके लिए आदर्श है। यहां किताबें खरीदना भी सस्ता पड़ता है, जिससे आप अपने बजट में रहते हुए अच्छी किताबें खरीद सकती हैं। इस बाजार में आपको कई सुंदर फ्रिज मैगनेट भी मिल जाएंगे, जो घर की सजावट करेंगे।