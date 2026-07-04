मुंबई का कोलाबा कॉजवे महिलाओं के बीच है मशहूर, यहां से खरीदें ये 5 चीजें

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सजावटी सामान

अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए कुछ सजावटी सामान ढूंढ रही हैं तो कोलाबा कॉजवे आपके लिए सही जगह है। यहां लकड़ी से बने फर्नीचर से लेकर मिट्टी के बर्तन तक, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा यहां भारतीय कला और शिल्प से बने सामान भी उपलब्ध हैं, जो आपके घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। यहां की सजावटी वस्तुओं की कीमतें भी काफी कम होती हैं और आप मोल-भाव करके दाम कम भी करवा सकती हैं।