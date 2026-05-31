खजुराहो की यात्रा की योजना बना रहे हैं? जान लें ये 5 जरूरी बातें

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो एक ऐतिहासिक स्थल है। यहां के मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने थे और इन्हें चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। खजुराहो में कुल 25 प्रमुख मंदिर हैं, जो हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हैं। अगर आप खजुराहो की यात्रा करने वाले हैं तो इन 5 बातों का ध्यान रखें।

#1 सबसे अच्छे समय का करें चयन खजुराहो जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यह समय घूमने के लिए भी सही होता है, इसलिए इस दौरान होटल और अन्य सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनका आनंद आप ले सकते हैं। गर्मियों में यहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है।

#2 कैसे पहुंचे खजुराहो? खजुराहो आने के लिए सबसे नजदीक हवाई अड्डा खजुराहो हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यहां से आप टैक्सी या ऑटो से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो खजुराहो रेलवे स्टेशन आपकी मंजिल होगी, जो शहर के केंद्र से करीब 2 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से भी खजुराहो पहुंचा जा सकता है और यहां मुख्य सड़कें गुजरती हैं।

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#3 खजुराहो में ठहरने की व्यवस्था खजुराहो में ठहरने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो आपकी बजट और सुविधाओं के अनुसार हो सकते हैं। यहां पर अच्छे होटलों से लेकर सस्ते होटल तक सब कुछ है। आप अपनी सुविधा अनुसार होटल बुक कर सकते हैं। इसके अलावा घर जैसा माहौल देने वाले ठहरने के स्थान भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जो आपको स्थानीय संस्कृति के करीब लाते हैं। इनकी कीमत भी कम होती है और यहां का वातावरण भी शांत रहता है।

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#4 खजुराहो के प्रमुख आकर्षण खजुराहो अपने सुंदर मंदिरों के लिए मशहूर है, जिनमें कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, देवी जगदंबा मंदिर आदि शामिल हैं। इन सभी मंदिरों की वास्तुकला बेहद खूबसूरत है और इनमें उकेरी गई नक्काशी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा खजुराहो संग्रहालय भी देखने लायक जगह है, जहां प्राचीन मूर्तियां और कला वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को आकर्षित करती है।