स्लाइडिंग खिड़कियां लगवाने से पहले जान लें ये 5 बातें, होगा फायदा

आजकल स्लाइडिंग खिड़कियों का चलन काफी बढ़ गया है। ये न केवल आधुनिक दिखती हैं, बल्कि इनसे घर में हवा और रोशनी भी अच्छी तरह से आती है। हालांकि, स्लाइडिंग खिड़कियों को लगवाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी न हो। इस लेख में हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी स्लाइडिंग खिड़की का सही चुनाव कर सकते हैं।

#1 सही आकार चुनें स्लाइडिंग खिड़की खरीदते समय सबसे पहले उसके आकार पर ध्यान दें। आपके घर के कमरे के आकार और जरूरतों के हिसाब से सही आकार चुनना जरूरी है। अगर कमरा बड़ा है तो बड़ी स्लाइडिंग खिड़की बेहतर होगी, वहीं छोटे कमरों के लिए छोटी स्लाइडिंग खिड़की उपयुक्त रहेगी। इसके अलावा खिड़की की ऊंचाई और चौड़ाई भी आपके कमरे के अनुसार होनी चाहिए ताकि यह अच्छे से फिट हो सके और इसका उपयोग करना भी आसान हो।

#2 अच्छी सामग्री का चयन करें स्लाइडिंग खिड़कियों की गुणवत्ता बहुत अहम होती है। बाजार में कई तरह की सामग्रियां उपलब्ध होती हैं, जिनमें लकड़ी, धातु और प्लास्टिक शामिल हैं। लकड़ी की खिड़कियां मजबूत होती हैं लेकिन इन्हें समय-समय पर रंगाई या वार्निश की जरूरत पड़ती है। धातु की खिड़कियां हल्की होती हैं और लंबे समय तक चलती हैं, वहीं प्लास्टिक की खिड़कियां सस्ती होती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। इसलिए अपनी जरूरत और बजट के अनुसार ही सामग्री का चयन करें।

#3 लगाने की प्रक्रिया समझें स्लाइडिंग खिड़की लगाना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको पेशेवर मदद लेनी पड़ेगी ताकि यह सही तरीके से फिट हो सके। लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि खिड़की का फ्रेम सही तरीके से तैयार किया गया हो और उसमें कोई कमी न हो। इसके अलावा ध्यान रखें कि खिड़की के ट्रैक साफ हों ताकि वह आसानी से खुल सके। अगर जरूरत पड़े तो लगाने से पहले और बाद में कुछ सुधार भी करवा सकते हैं।

#4 सुरक्षा का रखें ध्यान सुरक्षा किसी भी घर के लिए सबसे अहम होती है। स्लाइडिंग खिड़की लगाते समय यह सुनिश्चित करें कि उसमें ताले का सही इंतजाम हो ताकि आप अपने घर को सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा अगर आप ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तो फॉल्ट प्रूफ कांच या ग्रिल्स का उपयोग करें ताकि कोई दुर्घटना न हो सके। इसके साथ ही नियमित रूप से ताले की जांच करते रहें ताकि वह सही तरीके से काम करता रहे।