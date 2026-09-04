क्लिफ जंपिंग करने की सोच रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

क्लिफ जंपिंग करते समय ऊंचाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप पहली बार जंप कर रहे हैं तो कम ऊंचाई से शुरू करें, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ सके और आप धीरे-धीरे अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकें।

इसके अलावा ऊंचाई से कूदते समय गिरने की दिशा पर ध्यान दें, ताकि पानी में सही तरीके से प्रवेश हो सके और चोट लगने की संभावना कम हो जाए।

इस तरह आप सुरक्षित रूप से क्लिफ जंपिंग का आनंद ले सकते हैं।