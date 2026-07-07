भारी बारिश के दौरान आपके इलाके में पानी भर जाए तो इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
मानसून का मौसम हर साल कई राज्यों में भारी बारिश लेकर आता है, जिसके कारण कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। इससे न सिर्फ लोगों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि कई लोग तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ऐसे में अगर आपके इलाके में भारी बारिश के कारण पानी भर गया है तो कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। आइए हम आपको 5 जरूरी बातें बताते हैं।
#1
पानी से भरे इलाकों में न जाएं
अगर भारी बारिश के कारण आपके इलाके में पानी भर गया है तो भूल से भी बाहर न जाएं। इस पानी में कई तरह के कीटाणु और कीड़े होते हैं, जो आपको बीमार कर सकते हैं। इसके अलावा पानी के नीचे क्या है, यह नहीं पता होता और आपको उसके कारण भी चोट लग सकती है। यहां तक कि पानी से भरे इलाके में गाड़ी चलाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए।
#2
बिजली के सामान का इस्तेमाल न करें
अगर आपके घर में पानी भर गया है तो किसी भी तरह के बिजली के सामान का इस्तेमाल न करें। दरअसल, पानी और बिजली का मेल खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा पानी से भरे इलाके में किसी भी तरह का मोबाइल या लैपटॉप जैसे सामान भी न ले जाएं, क्योंकि ये भी आपको करंट लगा सकते हैं। अगर पानी भरने के कारण आपके क्षेत्र में बिजली चली जाती है तो जेनरेटर का भी इस्तेमाल न करें।
#3
गाड़ी चलाने से बचें
अगर भारी बारिश के कारण पानी भरने से आपके इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी की है तो घर से बाहर निकलने से बचें और भूल कर भी गाड़ी न चलाएं। इसके अलावा अगर भारी बारिश के कारण पानी भरने से स्कूल-कॉलेज या ऑफिस में छुट्टी न हो और बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकलें। अगर आपको कहीं जाने की जरूरत भी पड़ जाए तो ऐसे रास्तों पर पैदल जाएं, जहां पानी न भरा हो।
#4
बच्चों और पालतू जानवरों का रखें ध्यान
अगर आपके घर में बच्चे और पालतू जानवर आदि हैं तो उनके साथ-साथ खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए बच्चों और पालतू जानवरों को किसी ऊंचाई वाले स्थान पर रखें, जहां पानी न पहुंचें। इसके अलावा बच्चों और पालतू जानवरों को किसी भी तरह के बिजली के सामान के पास न रहने दें। साथ ही उन्हें घर के किसी भी हिस्से में अकेला न छोड़ें और भूल से भी बाहर न जाने दें।
#5
सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें
अगर भारी बारिश के कारण पानी भरने से आपके इलाके में सरकार ने चेतावनी जारी की है तो उसका पालन जरूर करें। इसके लिए अपने घर के आसपास के हालात से खुद को अपडेट रखें और अपने फोन पर अलर्ट सेट करें। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करें। साथ ही किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें। ये कदम उठाकर आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे।