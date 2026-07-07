भारी बारिश के दौरान आपके इलाके में पानी भर जाए तो इन बातों का रखें ध्यान

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गाड़ी चलाने से बचें

अगर भारी बारिश के कारण पानी भरने से आपके इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी की है तो घर से बाहर निकलने से बचें और भूल कर भी गाड़ी न चलाएं। इसके अलावा अगर भारी बारिश के कारण पानी भरने से स्कूल-कॉलेज या ऑफिस में छुट्टी न हो और बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकलें। अगर आपको कहीं जाने की जरूरत भी पड़ जाए तो ऐसे रास्तों पर पैदल जाएं, जहां पानी न भरा हो।