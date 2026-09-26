प्री-डायबिटीज है तो रसोई में जरूर रखें ये 5 चीजें, नियंत्रित रहेगी शुगर

हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकोली आदि प्री-डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं।

इनमें कम कैलोरी होती है और फाइबर अधिक होता है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है।

हरी सब्जियों में ऐसे तत्व होते हैं, जो खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।

इनके अलावा हरी सब्जियों में विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो सेहत के लिए जरूरी हैं।