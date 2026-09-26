Loading...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / प्री-डायबिटीज है तो रसोई में जरूर रखें ये 5 चीजें, नियंत्रित रहेगी शुगर
प्री-डायबिटीज है तो रसोई में जरूर रखें ये 5 चीजें, नियंत्रित रहेगी शुगर
प्री-डायबिटीज वाले रसोई में रखें ये 5 चीजें

प्री-डायबिटीज है तो रसोई में जरूर रखें ये 5 चीजें, नियंत्रित रहेगी शुगर

लेखन अंजली
Sep 26, 2026
09:58 am
क्या है खबर?

प्री-डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है, जिसमें खून में शक्कर का स्तर सामान्य से अधिक होता है, लेकिन यह डायबिटीज नहीं होती। यह स्थिति ज्यादातर असंतुलित खान-पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और मोटापे के कारण होती है। प्री-डायबिटीज होने पर रसोई में कुछ चीजें रखना जरूरी हो जाता है ताकि खून में शक्कर का स्तर नियंत्रित रहे। आइए जानते हैं कि प्री-डायबिटीज वाले लोगों को रसोई में कौन-कौन सी चीजें जरूर रखनी चाहिए।

#1

ओट्स

ओट्स फाइबर का अच्छा स्रोत होते हैं, जो खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं।

ओट्स में एक विशेष प्रकार का फाइबर होता है, जो इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और खून में शक्कर के स्तर को स्थिर रखता है।

इसके अलावा ओट्स में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिससे ये धीरे-धीरे पचते हैं और खून में शक्कर के स्तर में अचानक वृद्धि नहीं होती।

#2

दालचीनी

दालचीनी एक मसाला है, जो प्री-डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।

दालचीनी का सेवन करने से इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है और खून में शक्कर के स्तर में सुधार होता है।

इसके अलावा दालचीनी में मौजूद तत्व भी खून में शक्कर के स्तर को स्थिर रखने में मदद करते हैं।

ADVERTISEMENT

#3

बादाम

बादाम में मौजूद वसा और प्रोटीन खून में शक्कर के स्तर को स्थिर रखने में मदद करते हैं। बादाम का सेवन करने से इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है और खून में शक्कर के स्तर में सुधार होता है।

इसके अलावा बादाम में ऐसे तत्व होते हैं, जो खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। बादाम में मौजूद तत्व भी खून में शक्कर के स्तर को स्थिर रखने में मदद करते हैं।

ADVERTISEMENT

#4

हरी सब्जियां

हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकोली आदि प्री-डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं।

इनमें कम कैलोरी होती है और फाइबर अधिक होता है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है।

हरी सब्जियों में ऐसे तत्व होते हैं, जो खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।

इनके अलावा हरी सब्जियों में विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो सेहत के लिए जरूरी हैं।

#5

नींबू

नींबू विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारने समेत खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है।

नींबू में एक खास प्रकार का एसिड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है, जिससे खून में शक्कर के स्तर में सुधार होता है।

इसके अलावा नींबू में ऐसे तत्व होते हैं, जो खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।

ADVERTISEMENT