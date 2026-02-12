घर बनवाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, दीवारों पर कभी नहीं आएगी सीलन

घर बनवाना एक बड़ा फैसला है और इसमें कई छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। खासकर दीवारों पर सीलन की समस्या से बचने के लिए कुछ खास कदम उठाने पड़ते हैं। सीलन दीवारों को कमजोर कर सकती है और इसकी वजह से उन पर दरारें आने लगती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर की दीवारों को नमी से बचा सकते हैं और लंबे समय तक नए जैसा रख सकते हैं।

#1 सही सामग्री का चयन करें घर बनाने के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। सीमेंट, बालू और गिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखें। अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से बनी दीवारें नमी को अधिक सहन कर सकती हैं। इसके अलावा दीवारों पर प्लास्टर करते समय भी अच्छे गुणवत्ता वाले प्लास्टर का उपयोग करें। इससे दीवारें मजबूत रहेंगी और सीलन का असर कम होगा। सही सामग्री का चयन करके आप अपने घर को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।

#2 हवा का सही इंतजाम करें घर में उचित हवा का इंतजाम होना बहुत जरूरी है, ताकि हवा अच्छी तरह से आर-पार हो सके और नमी कम हो सके। खिड़कियां और दरवाजे इस काम में मदद कर सकते हैं। अगर आपके घर में पर्याप्त हवा का इंतजाम नहीं होगा तो नमी दीवारों पर जम सकती है, जिससे सीलन आ सकती है। इसके अलावा हवा के सही इंतजाम से घर में ताजगी बनी रहती है और आप स्वस्थ महसूस करते हैं।

Advertisement

#3 नमी से बचाव पर ध्यान दें दीवारों पर नमी से बचाव करना एक अच्छा उपाय हो सकता है, जिससे सीलन नहीं आएगी। इसके लिए दीवारों पर नमी रोकने वाला रंग या परत लगाएं। यह परत दीवारों को नमी से बचाने में मदद करेगी और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखेगी। इसके अलावा यह परत दीवारों को फफूंद और फफोले से भी बचा सकती है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे आपके घर की दीवारों पर कभी सीलन नहीं आएगी।

Advertisement

#4 पानी निकालने की सही व्यवस्था करें घर के चारों ओर पानी निकालने की सही व्यवस्था करना न भूलें, ताकि बारिश का पानी या अन्य तरल पदार्थ आसानी से बह जाएं और दीवारों पर जमा न हों। अगर पानी निकालने की व्यवस्था सही होगी तो नमी नहीं आएगी और आपके घर की दीवारें सुरक्षित रहेंगी। इसके अलावा पानी निकालने की सही व्यवस्था से घर के आस-पास गंदगी भी नहीं जमा होगी, जिससे आपका घर साफ-सुथरा रहेगा। इससे सीलन दूर ही रहेगी।