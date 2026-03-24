अचानक होने वाली बारिश से बचने के लिए इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

जब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, खासकर अगर आप कहीं बाहर हों तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बारिश से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 मौसम की जानकारी लें किसी भी काम के लिए घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी लेना जरूरी है, खासकर अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, जहां बारिश हो सकती है तो वहां जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। इसके अतिरिक्त अगर आप अचानक से बारिश में फंस जाते हैं तो घबराएं नहीं और किसी सुरक्षित जगह पर जाएं। साथ ही अपने जरूरी काम को प्राथमिकता दें और जल्द से जल्द घर जाने की योजना बनाएं।

#2 कपड़े ऐसे चुनें अगर आपको पता है कि बारिश होने वाली है तो अपने कपड़े इस तरह चुनें, जो आपको आरामदायक महसूस कराएं और आपको ठंड से बचाएं। इसके लिए आप हल्के और आरामदायक कपड़े पहन सकते हैं। साथ ही अपने साथ एक छाता या बारिश की जैकेट रखना न भूलें ताकि आप बारिश में भीगने से बच सकें। इसके अतिरिक्त अगर आप बारिश में फंस जाते हैं तो जल्द से जल्द घर जाने की कोशिश करें।

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#3 इलेक्ट्रॉनिक सामान को सुरक्षित रखें अगर आप बारिश के दौरान कहीं बाहर हों और आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल फोन या लैपटॉप हो तो उसे सुरक्षित जगह पर रखें। बारिश के कारण इन उपकरणों में पानी चला जाता है, जिससे ये खराब हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बारिश में बिजली जाने की संभावना भी बढ़ जाती है, इसलिए इन उपकरणों का इस्तेमाल न करें। बेहतर होगा कि आप अपने उपकरणों को सुरक्षित जगह पर रखकर उन्हें चार्ज करने के बाद इस्तेमाल करें।

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#4 वाहन चलाते समय सावधानी बरतें अगर आप बारिश के कारण गीली सड़कों पर वाहन चला रहे हैं तो ब्रेक को धीरे से दबाएं क्योंकि ब्रेक को अचानक से दबाने से वाहन फिसल सकता है। इसके अतिरिक्त बारिश के कारण सड़क पर फिसलन हो सकती है, जिससे वाहन फिसल सकता है और दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ब्रेक को धीरे से दबाएं और गाड़ी को संतुलित रखने की कोशिश करें। साथ ही गाड़ी की लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि दूसरे वाहन चालक आपको देख सकें।