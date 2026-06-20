अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा भरपूर स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में लागू किया था। इसका उद्देश्य लोगों को योग के जरिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस साल यह दिवस 12वां है और इसका थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' रखा गया है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे काम बताते हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर करना फायदेमंद हो सकता है।
#1
योग के अलग-अलग आसनों का अभ्यास करें
योग के अलग-अलग आसनों का अभ्यास करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इससे शरीर में लचीलापन और ताकत बढ़ती है। इसके अलावा यह तनाव को कम करने में भी मदद कर सकता है। आप अपने स्तर के अनुसार अलग-अलग योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो किसी जानकार की देखरेख में योग करें। नियमित योग करने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।
#2
योग से जुड़ी कहानियों को पढ़ें या सुनें
योग से जुड़ी कहानियां न केवल प्रेरणादायक होती हैं, बल्कि ये हमें योग के महत्व और इसके इतिहास से भी अवगत कराती हैं। इन कहानियों को पढ़ने या सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम योग के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। इसके अलावा ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में योग को कैसे शामिल कर सकते हैं और इसके फायदों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।
#3
योग पर आधारित कार्यशालाओं में भाग लें
योग पर आधारित कार्यशालाओं में भाग लेना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, जिससे आप विभिन्न प्रकार के योगाभ्यासों से परिचित हो सकते हैं और उनकी गहराई से समझ प्राप्त कर सकते हैं। इन कार्यशालाओं में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए गए तरीकों को सीखकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा ये कार्यशालाएं आपको योग के सिद्धांतों और अभ्यासों की गहरी जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे आपका योगाभ्यास और भी प्रभावी हो सकता है।
#4
ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें
ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास मानसिक शांति और ताजगी प्रदान करता है। यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपको सकारात्मक ऊर्जा भी देता है। ध्यान करते समय गहरी सांस लेना आपके फेफड़ों को मजबूत बनाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं। यह अभ्यास आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
#5
योग से जुड़ी फिल्में देखें या सुनें
योग से जुड़ी फिल्में देखना या सुनना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे आप योग के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। इन फिल्मों में दिखाए गए योग गुरुओं और उनके अनुभवों से प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में योग को शामिल कर सकते हैं। इससे आपका ज्ञान बढ़ता है और आप योग के महत्व को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इन फिल्मों से आपको योग के गहरे अर्थ और इसके फायदों का पता चलता है।