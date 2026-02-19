उदयपुर जा रहे हैं तो इन 5 जगहों पर जरूर जाएं, जीवनभर याद रहेगी यात्रा

राजस्थान का शहर उदयपुर अपनी झीलों और महलों के लिए जाना जाता है। इसे 'झीलों का शहर' भी कहा जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और पुरानी इमारतें पर्यटकों को खींचती हैं। उदयपुर में आप राजसी महलों, शांत झीलों और रंग-बिरंगे बाजारों का आनंद ले सकते हैं। यहां की संस्कृति और परंपरा भी बहुत समृद्ध है। अगर आप इतिहास और प्रकृति प्रेमी हैं तो उदयपुर आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है।

#1 पिछोला झील में नाव की सैर करें पिछोला झील उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। यहां नाव की सैर करने का अपना ही मजा है। आप सुबह-सुबह या शाम को इस झील में नाव की सैर कर सकते हैं और चारों ओर फैली पहाड़ियों और महलों का नजारा देख सकते हैं। इस झील के किनारे स्थित जग निवास महल को 'लेक पैलेस' के नाम से भी जाना जाता है। यह महल अब एक होटल में बदल चुका है, जहां आप ठहर सकते हैं।

#2 सिटी पैलेस का करें दौरा उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे बड़े महलों में से एक है। इस महल परिसर में कई छोटे-बड़े महल, मंदिर और संग्रहालय शामिल हैं। यहां आप राजस्थानी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण देख सकते हैं। सिटी पैलेस में स्थित संग्रहालयों में राजस्थानी कला और संस्कृति से जुड़ी कई चीजें प्रदर्शित की गई हैं। यहां से आप पूरे शहर का खूबसूरत दृश्य भी देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।

#3 सज्जनगढ़ किले पर जरूर जाएं सज्जनगढ़ किला जिसे 'मानसून पैलेस' भी कहते हैं, शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह किला ऊंचाई पर स्थित होने के कारण चारों ओर फैली हरियाली और झीलों का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। बरसात के दौरान यहां आना विशेष रूप से रोमांचक अनुभव हो सकता है क्योंकि इस समय बादल किले पर आते हुए दिखाई देते हैं। यहां आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं।

#4 सहेलियों की बाड़ी देखें उदयपुर आने वाले पर्यटकों को सहेलियों की बाड़ी जरूर देखनी चाहिए। यह बगीचा महाराणा संग्राम सिंह द्वारा उनकी रानी और उनकी सहेलियों के लिए बनवाया गया था। इस बगीचे में कई छोटे-छोटे फव्वारे, सुंदर फूलों की क्यारियां और हरे-भरे पेड़-पौधे देखने लायक हैं। यहां का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण है और यह जगह आराम करने के लिए आदर्श है। इसके अलावा यहां की वास्तुकला भी देखने योग्य है, जो राजस्थानी कला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है।