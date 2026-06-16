कोच्चि की यात्रा पर हैं? इन 5 बजट अनुकूल जगहों का करें रुख, मिलेगा बेहतरीन अनुभव
क्या है खबर?
केरलम का एक प्रमुख शहर कोच्चि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की साफ-सुथरी सड़कें और शांत माहौल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कोच्चि में आपको समुद्र तटों से लेकर पुराने समय के स्थलों तक, हर चीज का आनंद मिल सकता है। अगर आप बजट में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां जानिए कोच्चि की 5 बेहतरीन जगहें, जहां आप कम खर्च में घूम सकते हैं।
#1
फोर्ट कोच्चि बीच पर करें सैर
फोर्ट कोच्चि बीच एक लोकप्रिय जगह है, जहां आप परिवार संग समय बिता सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और सुंदर दृश्य आपको सुकून प्रदान करेंगे। सुबह या शाम की सैर यहां का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा यहां आपको स्थानीय खाने-पीने की कई दुकानें भी मिलेंगी, जहां आप केरल के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यहां का मौसम भी सुखद रहता है, जो आपकी यात्रा को और भी आनंदमय बना देगा।
#2
डच पैलेस का करें रुख
डच पैलेस को पारंपरिक केरलावासियों द्वारा 'मात्चु' भी कहा जाता है। यह एक पुरानी इमारत है, जिसमें पुराने समय की कला और संस्कृति देखने को मिलती है। यहां आपको प्राचीन चित्रकला, शस्त्र संग्रहालय और राजा-महाराजा की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इस पैलेस में प्रवेश शुल्क भी बहुत कम होता है, जिससे यह आपके बजट अनुकूल यात्रा के लिए आदर्श स्थान बन जाता है। यहां का माहौल आपको इतिहास के करीब ले जाएगा।
#3
चीनी जाल जाएं
चीनी जाल कोच्चि के प्रमुख आकर्षणों में से एक हैं। समुद्र तट पर लगे ये बड़े जाल देखने में बहुत ही रोचक लगते हैं। इन्हें चीन से लाया गया था और इनका उपयोग मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता था। यहां आकर आप इन जालों को करीब से देख सकते हैं और स्थानीय मछुआरों की दिनचर्या को समझ सकते हैं।
#4
वाइपिन द्वीप पर जाएं
वाइपिन द्वीप कोच्चि बंदरगाह के पास स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जिसे देखना बेहद दिलचस्प है। यहां आप सफेद रेत वाले समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं या बैकवाटर नाव यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां स्थित वाइपिन द्वीप चर्च भी देखने लायक स्थान है, जो 18वीं सदी में बना था। इस द्वीप की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी और आपको शांति का अनुभव कराएगी।
#5
सबरीमाला मंदिर जाएं
सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जो पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण बहुत ही आकर्षक लगता है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहां पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो पूरा नजारा देखकर आपकी थकान मिट जाती है। इस प्रकार कोच्चि आपकी यात्रा सूची में शामिल करने लायक कई बेहतरीन जगहें हैं, जो आपको एक यादगार अनुभव प्रदान करेंगी।