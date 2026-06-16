कोच्चि में इन जगहों का करें रुख

कोच्चि की यात्रा पर हैं? इन 5 बजट अनुकूल जगहों का करें रुख, मिलेगा बेहतरीन अनुभव

लेखन अंजली 06:00 am Jun 16, 202606:00 am

क्या है खबर?

केरलम का एक प्रमुख शहर कोच्चि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की साफ-सुथरी सड़कें और शांत माहौल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कोच्चि में आपको समुद्र तटों से लेकर पुराने समय के स्थलों तक, हर चीज का आनंद मिल सकता है। अगर आप बजट में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां जानिए कोच्चि की 5 बेहतरीन जगहें, जहां आप कम खर्च में घूम सकते हैं।