कश्मीर जा रहे हैं तो ये 5 चीजें जरूर करेंगे, यादगार बन जाएगी यात्रा 

कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहां की हरी-भरी वादियां, झीलें और पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कश्मीर का मौसम सालभर सुहावना रहता है, लेकिन सर्दियों में यहां बर्फबारी होती है, जो इसे और भी खूबसूरत बना देती है। अगर आप कश्मीर घूमने की योजना बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बताते हैं, जो आपके सफर को यादगार बनाएंगी।

#1 डल झील में शिकारा नाव की सवारी का उठाएं लुत्फ डल झील श्रीनगर की सबसे मशहूर झीलों में से एक है, जहां शिकारा नाव की सवारी करना एक खास अनुभव है। नाव पर बैठकर आप झील के चारों ओर घूम सकते हैं और उसके किनारे बसे हरे-भरे बागानों, घरों और पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं। यह सवारी आपको प्रकृति के करीब लाती है और शांति का अहसास कराती है। यहां के शांत माहौल में नाव की सवारी करना एक सुखद अनुभव है, जो आपकी यात्रा को खास बना देगा।

#2 गुलमर्ग में करें केबल कार की सवारी गुलमर्ग को दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार की सवारी में से एक माना जाता है। ये आपको पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ले जाती है, जहां से आप बर्फ से ढके पहाड़ों का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। इस सवारी के दौरान आप प्रकृति की गोद में बैठकर उसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। गुलमर्ग की यह केबल कार सवारी आपके सफर को रोमांचक और यादगार बना देगी।

#3 सोनमर्ग में करें घोड़े की सवारी सोनमर्ग कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे 'सोने का मैदान' भी कहा जाता है क्योंकि यहां सोने की खोज हुई थी। सोनमर्ग में घोड़े की सवारी करना एक खास अनुभव है, जिससे आप पहाड़ों और घाटियों के बीच से गुजर सकते हैं। इस दौरान आपको प्रकृति की सुंदरता का नजारा देखने को मिलता है, जो आपके सफर को यादगार बनाएगा। सोनमर्ग की यह गतिविधि आपको प्रकृति के करीब लाती है और शांति का अहसास कराती है।

#4 पहलगाम में करें पैदल यात्रा पहलगाम कश्मीर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां पैदल यात्रा करना एक बेहतरीन अनुभव है, जिसमें आप घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं। इस दौरान आपको स्थानीय वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को देखने का मौका मिलता है। अगर आप कश्मीर जाएं तो एक बार पहलगाम की यात्रा जरूर करें।